Минцифры предложило не штрафовать за продажу техники без предустановленного российского ПО

Минцифры России предложило ввести мораторий на применение штрафов в отношении продавцов смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановленно отечественное ПО. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Ведомство предложило ввести временный запрет на привлечение к административной ответственности продавцов техники без отечественного ПО из-за санкций и налаживания поставок через параллельный импорт. «Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — отметили в ведомстве.

Из сообщения Минцифры: Сейчас Минцифры предлагает мораторий, который освободит продавцов от штрафов. Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ.

При этом в министерстве указали, что мораторий не коснется производителей техники.

Напомним, обязательная установка отечественных программ на сложные вычислительные машины была введена с 1 апреля 2021 года, нарушителям этого закона грозит административный штраф. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок правообладателей.