Минцифры обсуждает отмену моратория на проверки операторов связи

В рамках реформы телеком-отрасли Минцифры обсуждает возможность отмены моратория на плановые проверки операторов связи. По данным источников РБК, инициатива прорабатывается совместно с участниками рынка и пока не получила окончательного согласования.

Действующий запрет на проверки был введен в 2023 году и продлен до 2030-го. Он допускает контроль только объектов с высоким уровнем риска, однако в сфере связи такие категории не определены, что фактически исключает проведение плановых проверок операторов.

Как отмечают собеседники издания, мораторий мешает контролировать установку систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), обеспечивающих доступ правоохранительных органов к разговорам, интернет-трафику и данным пользователей. В случае отмены запрета на проверки регулятор сможет проверять наличие таких систем, в том числе у новых компаний, что должно ограничить практику обхода требований через создание новых юрлиц.

Параллельно обсуждается ужесточение правил запуска операторов: установка СОРМ может стать обязательным условием для начала оказания услуг. Сейчас на подключение к системе отводится до двух лет, но новая модель предполагает выполнение требований еще до выхода на рынок.

Реформа также предусматривает переход на трехуровневую систему лицензий, повышение требований к капиталу, покрытию сети и присутствию в регионах. Дополнительно обсуждаются ограничения для виртуальных операторов, отказ от статуса индивидуального предпринимателя (ИП) в отрасли и введение новых финансовых обязательств для участников рынка.

Об ужесточении требований к лицензированию ранее сообщали «Известия». По данным издания, российские власти намерены убрать с рынка часть небольших операторов связи городского и районного уровней. В частности, Минцифры обсуждает с бизнесом и заинтересованными ведомствами введение трех типов лицензий стоимостью 1−50 млн руб. и отказ выдавать такие разрешения ИП.