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18+
17.04.2025 в 08:00

Минпромторг намерен сократить параллельный импорт

Списки товарных категорий заменят названиями конкретных брендов

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Власти сокращают поток параллельного импорта в РФ. Новый приказ Минпромторга, который разрешает импортировать лишь ограниченное число брендов, должен появиться в конце апреля — начале мая, сообщают «Известия».

Теперь к параллельному импорту допустят только ограниченный список марок, а не товарную категорию полностью, как это было ранее.

В Минпромторге изданию подтвердили, что сокращают поток параллельного импорта. Изменения уже находится на регистрации в Минюсте. В новом приказе есть информация о кодах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), часть из которых ограничена конкретными брендами.

В качестве одной из причин для сокращения списка в министерстве назвали развитие отечественного производства. По некоторым отраслям отечественные производители уже готовы закрывать потребности покупателей.

В «Русбренд» добавили, что новый подход позволит таможне лучше контролировать потоки продукции прямо на границе, а значит, противостоять контрафакту.

Ранее в министерстве отмечали снижение объема продукции, ввозимой по параллельному импорту, с $4 млрд до $3 млрд в месяц. Изменения произошли в сегментах одежды, обуви и электроники.

параллейльный импорт
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