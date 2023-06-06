Депутаты хотят обязать магазины указывать цены за один килограмм продукта 

На рассмотрение в Госдуму внесён проект закона, который обязывает магазины указывать цену за один килограмм товара, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера фракции ЛДПР Борис Чернышов.

В пояснительной записке отмечено, что указывать стоимость товаров за «за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр)» необходимо для полного информирования потребителей и пресечения злоупотребления их доверием.

По словам Чернышова, производители продуктов питания и бытовой химии указывают всё меньший объём продукции, реализуя её по прежним ценам: «словно соревнуются, кто сумеет продать меньше товара за те же деньги». При этом честная упаковка стала редкостью.

Сегодня крупы продаются в пакетах по 0,8 кг, сок и молоко — в бутылках по 0,9−0,8 литра, макароны — по 0,4 кг, некоторые производители продают яйца не десятками, а по 8−9 штук в упаковке, сливочное масло, ранее имевшее объём 250 г стало весить 180 г, разъяснил депутат.

Чернышов считает, что те производители, кто «прячет рост цен за уменьшением упаковки» — мошенники, обманывающие покупателей.

«Вслед за ними хитрить с размерами упаковки вынуждены и добросовестные производители. В итоге проигрывают все, в первую очередь покупатели», — сообщил автор инициативы.

Он напомнил, что в законе «О защите прав потребителей» уже прописано, что продавец должен предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность правильного выбора.

Новые поправки будут прямо обязывать продавцов указывать на ценниках стоимость одного килограмма или одного литра товара. По мнению политика, так покупателям будет удобно сравнивать цены и делать выбор.