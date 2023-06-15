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18+
15.06.2023 в 09:55

Минпромторг планирует запретить крупным маркетплейсам собственные продажи товаров

Ведомство предлагает законодательно урегулировать отношения между продавцами и маркетплейсами

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Минпромторг планирует законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами. Министерство обозначило правила, которые готово обсудить с бизнесом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

В Минпромторге считают, что «отрасль с оборотами в триллионы рублей» не может остаться без регулирования. В частности, в министерстве предлагают дать определение онлайн-ритейлу (маркетплейсам и интернет-магазинам). Элементы для этих терминов можно взять из технических регламентов ЕАЭС и закона о защите прав потребителей, полагают в ведомстве.

Мера позволит разграничить подходы к регулированию обычного сетевого офлайн-ритейла и агрегаторов — у них отличаются бизнес-процессы, отмечают в Минпромторге.

Кроме того, крупным площадкам с оборотом в 200 млрд руб. следует запретить собственные продажи товаров, указывают в министерстве.

«Маркетплейсы торгуют как продавцы, причём часто товарами под своей собственной маркой. Возникает противоречие: если тот же товар реализуют его партнёры, независимые продавцы, то как они могут конкурировать с самим агрегатором. Ведь весь маркетинг, продвижение находятся в руках маркетплейсов, а не предпринимателя», — подчеркнули в Минпромторге.

Там также добавили, что стоит обсудить предложение, запрещающее онлайн-платформам часто менять правила в отношении своих партнёров.

Как отмечает издание, онлайн-розница выступает против дополнительных мер контроля, тем более ограничительных. Компании и эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что в достаточной степени отрасль регулируют Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей».

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов заявил, что пункты выдачи заказов маркетплейсов смогут выдавать заказы других логистических служб без их рекламы, такая возможность обсуждается в рамках разработки стандартов взаимодействия российских маркетплейсов и ПВЗ.

Минпромторг Онлайн-ритейл Маркетплейс
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