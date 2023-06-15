Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов смогут выдавать заказы других логистических служб без их рекламы, такая возможность обсуждается в рамках разработки стандартов взаимодействия российских маркетплейсов и ПВЗ. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2023 сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.

«Возможность выдачи заказов других логистических служб на ПВЗ. Мы <…> пока это не внесли в документ, но, в принципе, все согласны выдавать товары других логистических служб, считаю, что это абсолютно нормально. Единственное, без рекламы. Условно, в ПВЗ можно будет забрать, например, товары от другого логиста, но рекламы этого логиста там не будет. Ни брендинга, ничего. Пока договорились об этом», — сказал Соколов.

Кроме того, по его словам, обсуждается принятие подходов, при которых маркетплейсы будут следить за расположением собственных и партнёрских ПВЗ, чтобы не создавать конкуренцию.

«Это же коснётся постаматов. Это мы сейчас обсуждаем», — добавил Соколов.

Ещё президент АКИТ рассказал агентству, что штрафы для ПВЗ маркетплейсов не будут выдаваться без доказательной базы. В качестве доказательства нарушений в работе может использоваться видеосъёмка.

Также будет размещена информация о формировании вознаграждений в ПВЗ, и о том, как формируются его рейтинги при их наличии, добавил Соколов.

Он уточнил, что все договорённости достигнуты в рамках разработки стандартов работы маркетплейсов и ПВЗ.

В начале июня в АКИТ поясняли, что правила взаимодействия маркетплейсов и ПВЗ разрабатываются по аналогии со «Стандартами взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров», в которых учтены все спорные моменты и возможности их избежать.

В частности, в них прописаны условия и сроки изменения оферты, обязанность оставлять открытым состав услуг, входящих в итоговую комиссию, а также размещать детализацию по штрафам.

Тогда Соколов отметил, что введение стандартов «однозначно улучшит качество сервиса для покупателей»: «Документ определит ответственность ПВЗ при совершении противоправных действий — подмены или недовложения товара, или действий, дискредитирующих маркетплейс, это, например, хамство сотрудников пункта, драки или работа в состоянии алкогольного опьянения».