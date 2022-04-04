Минобрнауки попросило вузы перенести весь контент с YouTube на Rutube

Минобрнауки разослало вузам письмо с просьбой перенести свой контент с YouTube на российские платформы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт Юго-Западного государственного университета.

Ролики должны быть перемещены на платформы Rutube и VK.Video до 4 апреля 2022 года. При этом ведомство не настаивает на удалении контента с сервиса, принадлежащего Google, речь идёт о дублировании.

Ранее Роскомандзор сообщил, что действия администрации YouTube «носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан». В этот же день появились сообщения о том, что видеохостинг YouTube могут заблокировать в России до конца марта. На прошлой неделе на Google были составлены административные протоколы по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещённой информации на YouTube.