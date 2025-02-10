В 2025 году доля российских фильмов в отечественном кинопрокате достигнет 80%

Министерство культуры России ожидает, что к концу 2025 года доля отечественных фильмов в кинотеатрах достигнет 80%. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Планируемые показатели доли российского кино в кинотеатральной посещаемости в 2025 году — порядка 80%», — заявили в министерстве. Там добавили, что ежегодно осуществляется отбор заявок проектов от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

В рамках этой программы поддерживаются национальные игровые, неигровые и анимационные фильмы, а также анимационные сериалы. Итоги конкурсного отбора будут подведены в первом полугодии 2025-го.

Ранее сообщалось, что Минкульт откажется от финансирования игровых сериалов. Вместе с этим в 2025 году ведомство планирует увеличить финансирование производства документальных и анимационных фильмов.

В ноябре 2024-го министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что к осени 2024 года объем рынка кинопроката был на 79% обеспечен российскими картинами.