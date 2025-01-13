Минкульт откажется от финансирования игровых сериалов

Министерство культуры планирует увеличить финансирование производства документальных и анимационных фильмов в 2025 году. Вместе с этим ведомство намерено прекратить поддержку игровых отечественных сериалов, следует из проекта приказа Минкульта. На документ обратила внимание «Парламентская газета».

Согласно проекту, затраты на поддержку авторских мультфильмов могут вырасти с 350 тыс. до 400 тыс. руб. за одну минуту, анимационных сериалов — с 250 тыс. до 300 тыс. руб. Поддержку создания неигровых фильмов Минкульт рассчитывает увеличить с 10 до 15 млн.

Как отмечает издание, в прошлые годы Минкульт поддерживал производство игровых сериалов, но в проекте на 2025 год этот пункт отсутствует. В ведомстве подтвердили, что финансирование в текущем году затронет только «производство национальных игровых, неигровых и анимационных национальных фильмов и анимационных сериалов».

Основное финансирование игровых сериалов осуществляется Институтом развития интернета (ИРИ), который, вероятно, компенсирует нехватку средств, считают опрошенные газетой эксперты киноиндустрии. Государственная субсидия ИРИ в 2025 году была увеличена до 25,3 млрд руб. против 18 млрд руб. годом ранее.

Всего на поддержку кинопроизводства через Минкульт в российском бюджете на 2025 год предусмотрено 4,1 млрд руб.