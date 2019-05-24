Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.05.2019 в 09:30

Минкомсвязи обозначило угрозы, из-за которых рунет может быть изолирован

Все пункты перечислены в новом проекте постановления

Depositphotos

Минкомсвязи перечислило три угрозы, которые могут привести к изоляции рунета и переходу к централизованному управлению. Проект постановления размещен на соответствующем портале.

В документе обозначаются такие случаи:

  • угроза целостности (невозможна установка соединения и (или) передача информации между пользователями);
  • угроза устойчивости (частично не работает оборудование или происходят природные или техногенные катастрофы);
  • угроза безопасности (попытки взлома оборудования провайдеров или оказание «дестабилизирующего внутреннего или внешнего информационного воздействия» на сети связи).

В любой непонятной ситуации, если вероятность угрозы будет высокой или уровень ее опасности эксперты оценят именно так, управление рунетом на себя возьмет Роскомнадзор.

Напомним, 1 мая президент Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете». Закон вызвал много споров и опасений, но и сторонники у него тоже нашлись — например, в его защиту высказался дизайнер Артемий Лебедев.

Артемий Лебедев Рунет Минкомсвязи
Обсудить с другими читателями:
Телеком
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.