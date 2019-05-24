Минкомсвязи обозначило угрозы, из-за которых рунет может быть изолирован

Минкомсвязи перечислило три угрозы, которые могут привести к изоляции рунета и переходу к централизованному управлению. Проект постановления размещен на соответствующем портале.

В документе обозначаются такие случаи:

угроза целостности (невозможна установка соединения и (или) передача информации между пользователями);

угроза устойчивости (частично не работает оборудование или происходят природные или техногенные катастрофы);

угроза безопасности (попытки взлома оборудования провайдеров или оказание «дестабилизирующего внутреннего или внешнего информационного воздействия» на сети связи).

В любой непонятной ситуации, если вероятность угрозы будет высокой или уровень ее опасности эксперты оценят именно так, управление рунетом на себя возьмет Роскомнадзор.

Напомним, 1 мая президент Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете». Закон вызвал много споров и опасений, но и сторонники у него тоже нашлись — например, в его защиту высказался дизайнер Артемий Лебедев.