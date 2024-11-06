Мини-приложения «ВКонтакте»: возможности для брендов

На динамично развивающемся диджитал-рынке компании постоянно ищут новые способы эффективного взаимодействия с аудиторией. Для того чтобы достичь этой цели и сохранить маркетинговый бюджет, специалисты выбирают различные подходы, включая креативные решения и точное таргетирование. Один из вариантов решения задачи — работа внутри одной площадки. О том, как это реализовать на платформе «ВКонтакте», Sostav рассказала Виктория Синельникова, руководитель юнита спецпроектов в ИТ-компании KTS.

Маркетинговые возможности «ВКонтакте»

«ВКонтакте» — уже давно не только социальная сеть, но и платформа, где можно послушать музыку, посмотреть видео, поиграть в игры, решить бытовые вопросы, например, оплатить счета и многое другое. Пользователь «ВКонтакте» при желании может вообще не выходить за пределы площадки. Ежемесячно сервисами социальной сети пользуются 90 млн человек — огромная аудитория, среди которой любая компания найдет своих клиентов.

Для взаимодействия с аудиторией на площадке доступны мини-приложения, созданные на базе открытой платформы VK Mini Apps. С помощью таких мини-аппов пользователь может купить билеты, записаться на стрижку, проверить курс валют, поиграть в игру. И это далеко не полный список. В отличие от классических мобильных приложений, пользователю не нужно отдельно устанавливать их, сервисы работают внутри приложения «ВКонтакте» или через браузер — в веб-версии.

Использование мини-аппов в рекламных кампаниях позволяет значительно увеличить вовлеченность. Для пользователя этот процесс становится очень коротким и простым: он видит рекламу в соцсети, нажимает на нее и сразу оказывается в приложении внутри той же соцсети. Это гораздо удобнее, чем вынуждать пользователя покидать социальную сеть, переходить на другой сайт и регистрироваться там.

Мини-приложение как инструмент активации: плюсы и минусы

Среди положительных моментов стоит выделить:

Готовая аудитория. Сегодня «ВКонтакте» охватывает 85% российской интернет-аудитории, а vk.com находится на пятом месте по посещаемости.

Сегодня «ВКонтакте» охватывает 85% российской интернет-аудитории, а vk.com находится на пятом месте по посещаемости. Таргетинг. «ВКонтакте» — один из крупнейших операторов данных, и его инструменты «VK Рекламы» позволяют точно настраивать рекламные кампании, учитывая интересы пользователей, их местоположение, возраст и другие параметры.

«ВКонтакте» — один из крупнейших операторов данных, и его инструменты «VK Рекламы» позволяют точно настраивать рекламные кампании, учитывая интересы пользователей, их местоположение, возраст и другие параметры. Преимущества при продвижении. «ВКонтакте» помогает в продвижении мини-приложений бесплатно, включая их в каталог сервисов после прохождения проверки.

«ВКонтакте» помогает в продвижении мини-приложений бесплатно, включая их в каталог сервисов после прохождения проверки. Повышение вовлеченности. Мини-аппы позволяют реализовать самые разные механики благодаря формату интерактивной коммуникации с пользователями.

Мини-аппы позволяют реализовать самые разные механики благодаря формату интерактивной коммуникации с пользователями. Быстрая модерация. Компаниям не требуется ждать проверки неделями, чаще всего мини-апп валидируется в пределах суток.

Конечно, мини-приложения, как и любой другой маркетинговый инструмент, не дают безлимитных возможностей. К их ограничениям можно отнести:

Невозможность быстрого портирования на другие платформы. Нельзя сегодня протестировать гипотезу с мини-аппом, а завтра за день перенести его в App Store или Google Play.

Нельзя сегодня протестировать гипотезу с мини-аппом, а завтра за день перенести его в App Store или Google Play. Технические ограничения. Мини-приложения могут взаимодействовать с определенными функциями смартфона, их возможности ограничены. Так, мини-аппы могут получать данные с шагомера или управлять фонариком вашего устройства. Однако доступ, например, к микрофону, остается ограниченным.

Какими могут быть мини-приложения

Приложения можно разделить на две категории: информационные (или продуктовые) и игровые-развлекательные. Расскажу о каждом по порядку.

Продуктовые

В мини-аппах первой категории можно увидеть явный акцент на полезном контенте и функциональных возможностях. Например, страховые компании размещают в приложении калькулятор расчета стоимости своих услуг, а ретейлеры интегрируют в мини-приложение каталог своих акций. Вот еще интересные примеры:

Калькулятор зарплат от hh.ru помогает рассчитать рыночный уровень вашего заработка в зависимости от навыков.

«СДЭК Доставка» — мини-приложение, позволяющее отслеживать заказ, может подключить к сообществу любой желающий администратор.

Приложение «Госуслуг» — мини-приложение интернет-портала. Через него можно записать к врачу себя и других, предъявить водительские права, записать ребенка в кружки и секции, получить выписки из реестра транспортных средств. Мини-приложение «Госуслуг» стало доступно еще в ноябре 2022 года. Из него можно было показать водительское удостоверение инспектору ГИБДД. С тех пор набор возможностей там постепенно расширяется.

«Быть донором» — информационное мини-приложение от DonorSearch, крупнейшего сообщества доноров в России. Внутри четыре раздела, каждый последовательно рассказывает, что нужно знать начинающему донору: как подготовиться, что можно и нельзя делать перед сдачей, какие бонусы положены.

Игровые

Второй тип, развлекательные приложения в основном работают по принципу «выполни задание — получи награду от бренда». Мини-аппы внутри соцсети помогают компаниями повысить узнаваемость бренда и прорекламировать продукт через игровые механики. Среди интересных кейсов можно выделить:

«СмешАпп». Хаб для всех фанатов мультсериала среди пользователей «ВКонтакте». В мини-приложении можно играть, смотреть мультфильмы, слушать песни из эпизодов, покупать мерч и многое другое.

«YOTA МОЖНОПАРК». Мобильный оператор запустил свой парк развлечений «ВКонтакте». Игроки собирают и соединяют разные предметы, чтобы обменивать их на подарки: стикеры и NFT «ВКонтакте».

«Хлебная змейка». В мини-аппе от N + 1 можно узнать, как зерно превращается в хлеб: от посадки и выращивания пшеницы до ее уборки с помощью сельскохозяйственной техники.

Кому стоит присмотреться к мини-приложениям «ВКонтакте»

Используя мини-приложения, бренд может мягко вовлекать пользователей в коммуникацию на привычной для него площадке и выполнять действия, важные для бизнес-задач. В условиях высокой конкуренции за внимание и время пользователя такой подход видится одним из перспективных. Он подойдет как для новых запусков, так и для активации существующей базы подписчиков, а значит, компаниям разных сфер и масштаба.