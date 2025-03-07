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18+
07.03.2025 в 15:53

Минэкономразвития раскритиковало законопроект о «российской полке»

Властям не удается определить, что относить к отечественным товарам

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Минэкономразвития подвергло критике последнюю версию законопроекта о «российской полке». Ведомство не устроило понятие «товары российского происхождения», прописанное в документе. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект обязывает торговые сети выделять для отечественных непродовольственных товаров фиксированное место на прилавках. Маркетплейсы должны обеспечить приоритетную выдачу первых 50 карточек такой продукции.

В законопроекте говорится, что под товары российского происхождения должна подпадать продукция, выпущенная в РФ. Ее изготовители не могут находиться под контролем зарубежных лиц, исключая Беларусь. А на продукции не должно быть товарных знаков, принадлежащих иностранным лицам.

В Минэкономразвития заявили, что предлагаемые нормы конфликтуют с действующим регулированием, т. к. в России уже используют декларации или сертификаты о происхождении продукции. Кроме того, законопроект может ограничить в правах зарубежных обладателей товарных знаков, развернувших в РФ производство полного цикла.

Ранее ФАС и ретейлеры заявляли, что инициатива может привести к росту цен на товары и пустым прилавкам в отдаленных регионах.

Минэкономразвития законопроект российские товары
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