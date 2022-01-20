Минэкономики раскритиковало требования Роскомнадзора в рамках закона о «суверенном рунете»

В Минэкономики не одобрили проект приказа Роскомнадзора о передаче данных о трафике абонентов службе для соблюдения закона о «суверенном рунете». Регулятор настаивает, что эта информация необходима, чтобы планировать установки систем фильтрации трафика на сетях операторов. Однако эксперты полагают, что участники рынка понесут дополнительные расходы на подсчёт объёма трафика и Роскомнадзор пытается переложить собственные задачи на операторов, пишет «Коммерсантъ».

В проекте приказа Роскомнадзор предполагает, что компании, имеющие технологические сети и номера автономных систем будут передавать в службу данные о подключаемых сетях и оборудовании корпоративных пользователей, а также о минимальном и максимальном объёме трафика (входящего и исходящего) всех абонентов. В нынешней версии закона о «суверенном рунете» нет определения состава данных, которые операторы должны передавать Роскомнадзору.

В отзыве на документ Минэкономики поясняет, что операторы не отслеживают объём максимального трафика. «Такая информация динамически изменяется, в связи с чем сведения о потребляемом исходящем трафике не являются пригодными для анализа», а соблюдение требований «приведёт к дополнительным расходам операторов», сказано в отзыве.

Издание ознакомилось с отзывом МТС на инициативу Роскомнадзора. Согласно ему, операторы не смогут исполнить требование ведомства, так как не ведут соответствующий учёт объёмов трафика и строят свои тарифы на ограничении пропускной способности сети. Также в отзыве подчёркнуто, что эти данные не влияют на обеспечение устойчивой и безопасной работы интернета. Другие операторы связи не прокомментировали документ регулятора.

В 2022 г. на суверенный Рунет власти выделят до 10,8 млрд руб., а в последующие два года — до 10,3 млрд и 9,5 млрд руб. соответственно. Данный объем средств заложен в программе «Информационное общество». На что именно направят эти деньги, не указано.

По словам источника издания на телекоммуникационном рынке, обычно примерно 10−15% средств идут на поддержку, гарантийное обслуживание и эксплуатацию специального оборудования — технических средств противодействия угрозам. Оно позволяет Роскомнадзору при наличии внешней угрозы управлять маршрутизацией трафика в России, а также ограничивать доступ к запрещенным в стране ресурсам.