Minecraft откроет тематические парки аттракционов

Компания Merlin Entertainments, мировой лидер по строительству тематических парков аттракционов, объявил о сотрудничестве с игровой компанией Mojang Studio, разработчиком популярной игры Minecraft.

В рамках партнерства компании намерены построить два парка аттракционов Adventures Made Real по мотивам игры уже в 2026−2027.

По планам парки появятся сначала в США и Великобритании и станут частью уже существующих локаций, принадлежащих Merlin Entertainments. Но если проект окажется успешным, партнеры рассмотрят возможность строительства тематических зон Minecraft и в других странах.