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23.11.2024 в 17:42

Minecraft откроет тематические парки аттракционов

Первые развлекательные зоны появятся в США и Великобритании

Компания Merlin Entertainments, мировой лидер по строительству тематических парков аттракционов, объявил о сотрудничестве с игровой компанией Mojang Studio, разработчиком популярной игры Minecraft.

В рамках партнерства компании намерены построить два парка аттракционов Adventures Made Real по мотивам игры уже в 2026−2027.

По планам парки появятся сначала в США и Великобритании и станут частью уже существующих локаций, принадлежащих Merlin Entertainments. Но если проект окажется успешным, партнеры рассмотрят возможность строительства тематических зон Minecraft и в других странах.

Minecraft Merlin Entertainments
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