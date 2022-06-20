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18+
20.06.2022 в 16:30

Фиолетовая корова сменила локацию: шоколад Milka провёл редизайн упаковки

Новый принт отражает глобальные инициативы бренда

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Бренд шоколада Milka (входит в Mondelez International) обновил дизайн упаковки — корова Лила, маскот компании, сместилась в центр этикетки, а пейзаж на её фоне приобрел многослойность, чтобы ещё больше подчеркнуть альпийский дух, отметили Sostav в компании.

Кроме того, у упаковки сменился значок с альпийским молоком, а на лицевой стороне креаторы разместили логотип «Cocoa Life» — он означает, что Milka производится из какао, выращенного в рамках глобальной программы Mondelez International по устойчивому развитию поставщиков какао-бобов.

Было / стало

Единственный элемент дизайна, который остался без изменений — фирменный цвет Milka. Лиловый оттенок стал отличительной частью бренда в 1901 году, с тех пор он позиционируется в качестве узнаваемого визуального элемента всех линеек продукции.

Глобальный редизайн бренда разработала команда британского агентства Bulletproof.

Ранее обновил упаковку своего шоколада ещё один актив Mondelez International — принт на упаковке Alpen Gold стал более реалистичным, а у краёв появились золотые полоски в честь 25-летия бренда.

Milka
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