Microsoft продлила поддержку Windows 10 до октября 2027 года

Американская корпорация Microsoft продлила программу расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10 до 12 октября 2027 года, следует из обновленной информации на сайте компании. Ранее предполагалось, что программа для пользователей завершится в октябре 2026 года.

В Microsoft пояснили, что расширение поддержки позволит пользователям дольше оставаться на Windows 10, продолжая получать критически важные обновления безопасности во время перехода на Windows 11.

Как предполагает Windows Central, Microsoft продлила поддержку Windows 10 еще на год из-за продолжающегося дефицита оперативной памяти, на фоне которого резко выросли цены на новые ПК.

Официально программа ESU остается временным решением, призванным обеспечить защищенную работу устройств до окончательного перехода на более новую версию операционной системы.