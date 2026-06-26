Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.06.2026 в 17:00

Microsoft продлила поддержку Windows 10 до октября 2027 года

Пользователи получили дополнительный год для перехода на Windows 11

Американская корпорация Microsoft продлила программу расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10 до 12 октября 2027 года, следует из обновленной информации на сайте компании. Ранее предполагалось, что программа для пользователей завершится в октябре 2026 года.

В Microsoft пояснили, что расширение поддержки позволит пользователям дольше оставаться на Windows 10, продолжая получать критически важные обновления безопасности во время перехода на Windows 11.

Как предполагает Windows Central, Microsoft продлила поддержку Windows 10 еще на год из-за продолжающегося дефицита оперативной памяти, на фоне которого резко выросли цены на новые ПК.

Официально программа ESU остается временным решением, призванным обеспечить защищенную работу устройств до окончательного перехода на более новую версию операционной системы.

Microsoft Windows 10
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.