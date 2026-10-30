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18+
30.10.2026 в 18:40

Microsoft отключит Copilot на телевизорах Samsung и LG

ИИ-помощник перестанет работать на устройствах с 1 декабря

Microsoft прекратит поддержку ИИ-помощника Copilot на телевизорах Samsung и LG с 1 декабря 2026 года. Компания сообщила об этом в обновленной документации. Сервис останется доступен в веб-версии, на компьютерах и мобильных устройствах.

LG уже начала уведомлять пользователей о прекращении работы Copilot сообщениями на экранах телевизоров, пишет Broadband TV News со ссылкой на PCMag. В уведомлении компания связывает отключение с решением Microsoft завершить поддержку сервиса на телевизорах.

Причину отказа от телевизионной версии Microsoft не раскрыла. Решение касается только Copilot: о прекращении работы других ИИ-функций Samsung и LG не сообщается.

На телевизорах LG доступ к Copilot появился в декабре 2025 года. Помощник запускался в браузере через ярлык на главном экране. Пользователи жаловались на автоматическое добавление этого ярлыка и отсутствие возможности удалить его. Позднее LG предоставила такую возможность.

Microsoft не связывала прекращение поддержки с жалобами пользователей LG и не раскрывала данные об использовании Copilot на телевизорах.

Microsoft Smart TV нейросети искусственный интелект
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