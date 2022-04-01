Microsoft не уйдёт полностью с российского рынка

Microsoft не прекратит сотрудничество с клиентами из России, которые не попали под действие санкций. Корпорация не может лишить гражданских лиц своего ПО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо руководителя корпорации Брэда Смита украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В ответ на просьбу Зеленского оставить российский рынок Смит сообщил, что не может лишить не находящихся под санкциями частных пользователей и компании, в том числе, школы и больницы, обновлений программного обеспечения и услуг. Это поставит под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей, уточнил он.

При этом корпорация помнит о своей моральной ответственности и обсуждает с руководством США, Великобритании и Евросоюза, которые настоятельно рекомендуют всем компаниям уйти с российского рынка, вопрос о приостановлении поддержки части услуг на территории России.

Производитель корпоративного ПО из Германии SAP в свою очередь также сообщила, что продолжит поддерживать ключевых клиентов в Российской Федерации, среди которых больницы, организаторы поставок еды и другие компании гражданской инфраструктуры. IBM также продолжит работать с российскими компаниями.

В марте Microsoft, IBM и SAP приостановили работу в России. Вместе с ними с российского рынка ушли Oracle Fortinet, ESET, Avast и многие другие компании. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете закупки иностранного ПО для критической инфраструктуры.