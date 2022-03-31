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31.03.2022 в 06:50

Путин подписал указ о запрете закупки иностранного ПО для критической инфраструктуры

Документ ускорит импортозамещение

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий использовать иностранное программное обеспечение госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2025 года органам государственной власти запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. До этого срока необходимо будет адаптировать работу софта российской разработки. В частности, утвердить требования к ПО, которое используют госорганы.

Помимо этого, введён запрет на госзакупки без согласования иностранного программного обеспечения для использования на критической инфраструктуре в России с 31 марта. Данные меры вводятся «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры» страны, подчеркивается в документе.

Принятие указа, ускоряющего импортозамещение, обсуждались в отрасли уже несколько лет, но на фоне ситауции на Украине документ принят аврально и в жестком для заказчиков варианте, отмечают эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

В марте в России приостановили работу Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Fortinet, ESET, Avast и многие другие компании. Сейчас в стране нет альтернатив некоторым ушедшим игрокам, говорит партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Сергей Кудряшов: «Например, системы виртуализации и контейнеризации приложений в России находятся на стадии разработки, и нужно время, чтобы их масштабировать». Труднореализуемыми будут новые требования и для банков.

Импортозамещение
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