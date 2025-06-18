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18+
18.06.2025 в 16:35

Объявлены победители фестиваля White Square 2025

В конкурсной программе приняли участие 1 210 работ из 38 стран

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АГЕНТСТВО БИЗНЕС-СОБЫТИЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ ООО | whitesquare-festival.com
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Международный фестиваль креативности Белый Квадрат/White Square, который известен в креативном сообществе по всему миру, объявил победителей 2025. White Square продвигая креатив, поощряет смелые идеи, которые двигают рекламную индустрию вперед, поддерживает инновационные решения, креативную эффективность проектов и объединяет людей в индустрии коммуникаций разных стран.

В конкурсной программе фестиваля White Square 2025 приняли участие 1 210 работ из 38-ми стран, в том числе, стран Европы, СНГ, Северной и Латинской Америки, региона MENA, Азии, Китая и других. Конкурсные проекты Фестиваля White Square 2025 оценивали шесть составов международного жюри, в которые вошли профессионалы с мировым признанием в сфере креатива и коммуникаций, обладатели множества индустриальных наград и опыта судейства престижных фестивалей креативности и эффективности по всему миру. В этом году впервые были определены лучшие работы в каждой категории — Best of Contest. Основными критериями оценки конкурсных работ выступали креативная идея и ее воплощение. В конкурсах эффективности одним из ключевых показателей выступала эффективность креативных решений.

Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025 Объявлены победители фестиваля White Square 2025

Гран-при фестиваля определил состав высокого жюри, в который вошли председатели жюри всех основных составов. Члены жюри отметили высокий уровень судейства Фестиваля, который соответствовал высочайшим международным стандартам индустрии коммуникаций, была задана высокая планка критериев и отбора конкурсных работ, что делает награды Фестиваля еще более ценными и желанными для участников.

Полный список победителей фестиваля White Square 2025 смотрите на сайте

White Square 2025
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