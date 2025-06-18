Объявлены победители фестиваля White Square 2025

Международный фестиваль креативности Белый Квадрат/White Square, который известен в креативном сообществе по всему миру, объявил победителей 2025. White Square продвигая креатив, поощряет смелые идеи, которые двигают рекламную индустрию вперед, поддерживает инновационные решения, креативную эффективность проектов и объединяет людей в индустрии коммуникаций разных стран.

В конкурсной программе фестиваля White Square 2025 приняли участие 1 210 работ из 38-ми стран, в том числе, стран Европы, СНГ, Северной и Латинской Америки, региона MENA, Азии, Китая и других. Конкурсные проекты Фестиваля White Square 2025 оценивали шесть составов международного жюри, в которые вошли профессионалы с мировым признанием в сфере креатива и коммуникаций, обладатели множества индустриальных наград и опыта судейства престижных фестивалей креативности и эффективности по всему миру. В этом году впервые были определены лучшие работы в каждой категории — Best of Contest. Основными критериями оценки конкурсных работ выступали креативная идея и ее воплощение. В конкурсах эффективности одним из ключевых показателей выступала эффективность креативных решений.

Гран-при фестиваля определил состав высокого жюри, в который вошли председатели жюри всех основных составов. Члены жюри отметили высокий уровень судейства Фестиваля, который соответствовал высочайшим международным стандартам индустрии коммуникаций, была задана высокая планка критериев и отбора конкурсных работ, что делает награды Фестиваля еще более ценными и желанными для участников.

Полный список победителей фестиваля White Square 2025 смотрите на сайте