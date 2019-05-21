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21.05.2019 в 16:15

Метрополитен Санкт-Петербурга нашел PR-партнера

Информационным сопровождением питерского метро займется Leo August Branding

Метрополитен Санкт-Петербурга подвел итоги тендера на информационное сопровождение. Победителем стал Leo August Branding — брендинг-бутик с офисами в Петербурге, Таллинне и Барселоне. Компания предложила выполнить работу за 33,5 млн рублей. Заявку на конкурс также подавала фирма «АВИК-ПРОФИТ». Начальная цена лота составляла 44 млн рублей.

Победителю предстоит заниматься регламентной работой со СМИ, социальными сетями, блог-платформами и частичным наполнением информационными материалами официального сайта метрополитена. Leo August Branding также будет создавать и освещать информационные поводы с привлечением сторонних экспертов, выпускать поздравительный журнал к годовщине метрополитена и разрабатывать приложения дополненной реальности.

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