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18+
19.03.2020 в 13:50

Metro начнет закрывать круглосуточные магазины на ночь

Компании нужно время, чтобы отгружать товары на фоне повышенного спроса

Торговая сеть Metro объявила о том, что переводит свои круглосуточные магазины на новый режим работы с техническим перерывом с 0.00 до 6.00. Нововведение коснется магазинов в Москве и Подмосковье.

Как пояснил ритейлер, это время необходимо сотрудникам компании, чтобы обновлять выкладку товаров. В последнее время они очень быстро раскупаются в связи с ажиотажным спросом на фоне пандемии коронавируса.

Metro:

С 19 марта 2020 все оптовые магазины Metro в Москве и Московской области, которые работают в круглосуточном режиме, будут закрывать двери на ночной технический перерыв с 00.00 до 06.00. С учетом повышенного спроса на ряд товарных групп этот технический перерыв будет использован для приемки товаров, их выгрузки в торговом зале, заполнения полок и подготовке к продаже. Компания предпринимает этот шаг для улучшения обслуживания клиентов в течение остального времени суток.

Возможность возвращения к круглосуточному режиму работы в зависимости от изменения ситуации.

Ранее ритейлер присоединился к флешмобу «Товар есть», который призван успокоить покупателей, сметающих товары первой необходимости с полок магазинов.

Metro
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