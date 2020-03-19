Metro начнет закрывать круглосуточные магазины на ночь

Торговая сеть Metro объявила о том, что переводит свои круглосуточные магазины на новый режим работы с техническим перерывом с 0.00 до 6.00. Нововведение коснется магазинов в Москве и Подмосковье.

Как пояснил ритейлер, это время необходимо сотрудникам компании, чтобы обновлять выкладку товаров. В последнее время они очень быстро раскупаются в связи с ажиотажным спросом на фоне пандемии коронавируса.

Metro: С 19 марта 2020 все оптовые магазины Metro в Москве и Московской области, которые работают в круглосуточном режиме, будут закрывать двери на ночной технический перерыв с 00.00 до 06.00. С учетом повышенного спроса на ряд товарных групп этот технический перерыв будет использован для приемки товаров, их выгрузки в торговом зале, заполнения полок и подготовке к продаже. Компания предпринимает этот шаг для улучшения обслуживания клиентов в течение остального времени суток.

Возможность возвращения к круглосуточному режиму работы в зависимости от изменения ситуации.

Ранее ритейлер присоединился к флешмобу «Товар есть», который призван успокоить покупателей, сметающих товары первой необходимости с полок магазинов.