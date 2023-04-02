«Метаформа»: как организовать выставку в автобусе и провезти её по семи городам России

Транспорт как площадка для размещения рекламы товаров и услуг используется уже больше века. Бренды находят всё новые и новые способы завоевания внимания аудитории: размещают поздравления, приглашения на мероприятия… Но команда бюро музейной сценографии «Метаформа» решила пойти дальше — превратить обычный автобус в выставку на колёсах, которую в итоге посетили пять тыс человек в семи городах России. О том, как использовать опыт экспозиционного проектирования в креативном продвижении проекта, Sostav рассказала Ирина Кирюхина, директор по развитию «Метаформы».

Идея проекта

Международный экологический фонд «Чистые моря» завершил воздушные экспедиции в Арктике. Об итогах этого проекта нужно было рассказать — так, чтобы обратить внимание жителей разных городов на экологические проблемы Арктического региона и донести важность рационального использования природных ресурсов. Обычная экспозиция не справится с такой задачей, поэтому было решено создать передвижную мультимедийную выставку в автобусе.

За основу для будущей экспозиции взяли большой автобус, предназначенный для междугородних перевозок — он достаточно высокий и просторный, чтобы уместить в себе экспонаты и группу посетителей из 15 человек.

Подготовка автобуса заняла около месяца. Сначала избавились от всего, что так необходимо пассажирам, но совершенно бесполезно для посетителей будущей экспозиции: кресел, поручней и системы микроклимата. Учитывая, что автобусу придётся преодолеть больше пяти тыс км, упор был сделан на надёжность: внутри автобуса построили силовой металлокаркас, чтобы выставочные элементы не пострадали в пути. При этом материалы для экспонатов и деталей выбирали гибкие и с хорошей амортизацией, чтобы избежать трещин и поломок.

Основную часть экспозиции: графические и декоративные элементы, свет, мультимедийное оборудование, мебель — закрепили с помощью металлического каркаса. Остальные более мелкие детали во время передвижения хранились в багажном отсеке и устанавливались непосредственно на месте остановки. Так получилось сэкономить время на подготовке автобуса к открытию в каждом новом городе.

Не обошлось и без бюрократических сложностей. Так как автобус-выставка — это, в первую, очередь, автобус, как транспорт он должен соблюдать определенные требования. Все изменения, которые внесли в конструкцию автобуса, необходимо было зафиксировать в ГИБДД и доказать таким образом, что он пригоден к передвижению без угрозы для других участников движения. Это не самый сложный этап, но он стоил нескольких дней простоя.

Уместить Арктику в автобус

Чтобы поместить рассказ о природе и культуре целого региона на нескольких квадратных метрах автобуса, использовали такие художественные и мультимедийные решения, благодаря которым пространство самостоятельно могло передать посетителям основную идею экспозиции, превратить её в самодостаточный сюжет. Выставку разделили на три тематических блока: «Земля большой медведицы», «Арктика-мир», «Хозяин Арктики».

Экспозиция начинается с инсталляции, посвященной географии региона — здесь посетители узнавали о регионах Арктики, уникальных местных явлениях и объектах. Например, о местонахождении самой северной почты.

Следующий блок посвящён главному герою северного полюса — белому медведю. Здесь посетителям представилась возможность прикоснуться к Арктике — «дать пять» бутафорской, но реалистичной лапе белого медведя. А также узнать больше фактов о белом медведе, о том, почему он носит звание «хозяина Арктики» и что ему угрожает. Белый медведь является индикатором состояния арктической экологии, поэтому здесь также затрагиваются проблемы экосистемы региона. Блок повествует о влиянии внешнего мира на арктическую экосистему, он призван вдохновить посетителей на бережное отношение к природе и рациональное использование ресурсов.

Чтобы познакомить посетителей с другими обитателями Арктики, была организована зона погружения с интерактивными фигурами животных и макетами домов коренных народов. Фигуры животных рассказывают о своём значении для жителей тундры; ягоды в колбах — о своих полезных свойствах и рецептах блюд, в которых они используются. Особенностью этой зоны стали «говорящие камни», при взаимодействии с которыми можно услышать легенды и песни от жителей Арктики.

Для зоны, посвящённой экспедиции, использовали видео, снятые фондом во время авиаучёта медведей: просматривая их, исследователи подсчитывают количество животных в регионе. Белые медведи остро реагируют на перемены климата, поэтому по сокращению их численности отслеживают экологические изменения. Несмотря на то, что такие съёмки делают с помощью беспилотников, было решено создать имитацию кабины самолёта и дать зрителю возможность почувствовать себя настоящим учёным. Также в этом блоке постарались объяснить, как каждый может повлиять на состояние региона, рассказать о наиболее важных инициативах в области устойчивого развития Арктики.

Визуальное оформление

Для экспозиции был разработан фирменный стиль — набор цветов, шрифты, графические элементы. Цветовое решение для оформления экспозиции соответствовало тематике проекта. Базовые цвета отсылали к естественным оттенкам Арктической территории: холодные белый, глубокие синие, сизые. А также использовались графитовые оттенки и светло-жёлтые, которые передавали настроение полярной ночи и дня.

В качестве акцентных цветов были выбраны оттенки растительности: ягоды (клюква, черника, морошка) мох, ягель.

Результаты:

28 м² автобуса превратились в полноценную интерактивную экспозицию;

экспозицию посетили более 5400 человек;

автобус преодолел более пяти тыс км и охватил семь городов России: Москва, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Тула;

маршрут автобуса занял один месяц.

У проекта получилось привлечь внимание населения к проблемам экологии Арктики во многом за счёт использования нестандартного формата продвижения — мобильной выставки. Однако при подготовке подобного передвижного музея следует учитывать следующее:

Сезонность. В таких проектах важно учитывать время года и погодные условия тех городов, где будет находиться мобильная выставка. Поскольку для создания экспозиции пришлось демонтировать систему отопления, из-за суровой зимы многие мультимедийные технологии могли бы выйти из строя. Искусственное отопление грозило бы появлением конденсата и так же поломкой электроники. Поэтому выставка проходила в ранний осенний период.

Пространство. Чтобы избежать давки внутри автобуса, посещение выставки было организовано в группах по 15 человек, в ограниченный отрезок времени. Для посетителей, чья очередь ещё не подошла, рядом с автобусом были организованы мастер-классы и другие активности.

Электропитание. Поскольку автобус превратился в полноценную выставку, одного бензина ему было недостаточно — экспозиция требует дополнительного источника питания. Важно продумать мобильное электропитание таким образом, чтобы во время стоянки автобус можно было подключить к любому источнику электричества.