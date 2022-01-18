Meta обжаловала оборотный штраф почти на 2 млрд рублей

Компания Meta Platforms обжаловала назначение оборотного штрафа более чем на 1,9 млрд руб. по обвинению в неудалении запрещённого контента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда, который рассмотрит жалобу 15 февраля.

Роскомнадзор потребовал через суд взыскать с Google и Meta оборотные штрафы после ряда предупреждений. В ведомстве заявили, что также рассматривают подачу аналогичного иска к Twitter. Сумма оборотного штрафа может составить от 5% до 10% годовой выручки, а при повторном нарушении — до 20% выручки.

Размер выручки Meta Platforms (бывшая Facebook) в России в 2020 году составил почти 40 млрд руб., следует из данных, которые получил мировой судья от Федеральной налоговой службы (ФНС) при рассмотрении дела о неудалении запрещённого контента.

Подобное раскрытие информации также было в отношении Google, которую суд обязал выплатить 7,22 млрд руб. По данным ФНС, выручка компании за 2020 год могла составить 144,4 млрд руб. Это около 1,1% от мировой выручки Alphabet, которой принадлежит Google.