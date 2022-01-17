Meta обвиняют в монополизации рынка VR-устройств

Федеральная торговая комиссия США инициировало расследование против компании Oculus, принадлежащей Meta. Компанию, разрабатывающую VR-шлемы, подозревают в попытке монополизации рынка устройств и приложений, сообщает Bloomberg.

Представители ведомства опросили несколько разработчиков приложений виртуальной реальности для того, чтобы доказать факты монополизации рынка приложениями Meta. Регулятор также интересовался вопросами ценообразования и, соответственно, ценовой политикой Meta и стратегией продаж компании.

Разработчики отмечали, что Meta использует все свои возможности на рынке VR-приложений: копирует наиболее перспективные проекты и затрудняет работу сторонних приложений. В частности, в компании Yur рассказали, что их приложение для Oculus перестало корректно работать с обновлением платформы, а в дальнейшем было вытеснено аналогом самого Oculus. Другой разработчик пожаловался, что платформа не раз грозилась удалить его приложение.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что антимонопольное расследование может помешать реализации планов главы Meta Марка Цукерберга по построению метавселенной, для создания которой необходимы устройства виртуальной и дополненной реальности.

Напомним, Meta купила Oculus в марте 2014 года за $2,4 млн. Первую потребительскую версию гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift CV1 компания выпустила в марте 2016 года. О создании метавселенной Марк Цукерберг объявил в конце июля прошлого гола. Тогда он отметил, что на её создание у компании может уйти около пяти лет. Позднее Цукерберг объявил о переименомавании Facebook в Meta.