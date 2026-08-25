Meta* и Google попросили суд приостановить ограничения на алгоритмические рекомендации детям

Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) и Google обратились в федеральный апелляционный суд США с просьбой временно заблокировать действие закона Калифорнии, который ограничивает использование алгоритмов для персональных рекомендаций контента несовершеннолетним без согласия родителей, пишет MediaPost.

Речь идет о законе SB 976, принятом в Калифорнии в 2024 году. Документ запрещает социальным платформам использовать персонализированные рекомендации для пользователей младше 18 лет без разрешения их родителей. Ограничения затрагивают, в частности, ленты, которые автоматически подбирают публикации на основе интересов и поведения пользователя.

Meta* и Google считают, что такие требования нарушают Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Компании утверждают, что алгоритмическая подборка контента является формой редакционной деятельности: платформа сама определяет, какие публикации показывать пользователю и в каком порядке.

Meta* заявила, что без приостановки действия ограничений ей придется существенно изменить работу своих сервисов. Google, в свою очередь, предупредила о значительных финансовых потерях для YouTube, если платформа не сможет использовать персонализированные рекомендации для несовершеннолетних.

Спор вокруг закона продолжается с 2024 года. В начале августа судья окружного суда США отклонил аргументы компаний. Он решил, что персонализированные рекомендации сами по себе не являются «выразительной» речью, защищенной Первой поправкой. Meta* и Google обжалуют это решение.