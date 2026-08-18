Meta* грозят штрафы до $1,4 трлн из-за обвинений в создании механик зависимости детей

В США начался крупный судебный процесс против Meta (*признанна экстремистской и запрещенна в России), в котором штаты Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси обвиняют компанию в том, что ее соцсети Facebook и Instagram (**обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) намеренно проектировались так, чтобы удерживать детей и подростков на платформах. Еще 25 штатов участвуют в связанных требованиях по федеральному закону о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Об этом сообщает Engadged.

По версии истцов, Meta* знала о присутствии на платформах пользователей младше 13 лет, но продолжала собирать и использовать их данные без необходимого согласия родителей. Отдельно штаты утверждают, что компания использовала функции и алгоритмы, стимулирующие длительное и регулярное использование соцсетей, при этом вводила общественность в заблуждение относительно безопасности своих продуктов для детей.

Наиболее крупная сумма в деле — до $1,4 трлн потенциальных штрафов. Именно такой размер санкций Meta* указала в судебных документах, описывая требования четырех штатов. Штаты рассчитывают возможные взыскания исходя из количества предполагаемых нарушений и предусмотренных законодательством штрафов. При этом $1,4 трлн — не присужденная сумма, а максимальная оценка возможных санкций, с которой спорят стороны.

Meta* отвергает обвинения и считает требования штатов необоснованными. Компания также указывает, что уже внедрила ряд инструментов для защиты подростков, включая специальные настройки аккаунтов и ограничения контента. Судебное разбирательство в Окленде продлится несколько недель, а среди возможных свидетелей — глава Meta* Марк Цукерберг и руководитель Instagram** Адам Моссери.

В США против крупных социальных платформ уже рассматриваются тысячи исков, связанных с влиянием соцсетей на детей и подростков. Ранее Суд штата Нью-Мексико обязал компанию выплатить в общей сложности $942 млн по делу о вреде несовершеннолетним пользователям. Из этой суммы $375 млн составляют ранее назначенные гражданские штрафы, а еще $567 млн компания должна направить в специальный фонд по устранению последствий причиненного вреда.