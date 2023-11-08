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08.11.2023 в 11:05

Meta* запретила использовать свои ИИ-инструменты для создания политической рекламы

Компания хочет ограничить распространение дезинформации о выборах

Meta (*признана экстремистской и террористической организацией в России) запретила политическим кампаниям и рекламодателям использовать свои новые рекламные инструменты с искусственным интеллектом. Об этом пишет Reuters.

Такое решение компании связано с желанием ограничить дезинформацию о выборах.

Запрет касается не только политической рекламы, но и объявлений о кредитах, работе, жилье, финансовых услугах и здравоохранении.

В Meta считают, что такой подход позволит лучше понять потенциальные риски и создать правильные гарантии для использования генеративного ИИ в рекламе, которая связана с «потенциально чувствительными темами».

Корпорация обновила политику спустя месяц после презентации новых рекламных инструментов на базе искусственного интеллекта. Они могут создавать фоны, корректировать изображения, формировать на основе оригинала нескольких версий рекламного текста.

В начале ноября сообщалось, что Meta грозит полный запрет на таргетированную рекламу. Компания настаивает, что находится в процессе выполнения требований регуляторов.

Реклама Политика Meta выборы сша искусственный интеллект
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