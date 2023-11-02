Meta* грозит полный запрет на таргетированную рекламу

Европейский регулятор принял решение распространить запрет таргетированной рекламы в Facebook и Instagram (запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая *признана экстремистской и террористической организацией в России) на 30 стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Норвежский регулятор пригрозил компанией штрафом до 4% от всего мирового оборота за использование модели таргетированной рекламы в соцсетях. Вслед за Норвегией, Европейский регулятор постановил, что Meta должна ввести постоянный запрет на использование компанией таргетированной рекламы в течение двух недель.

В свою очередь Meta настаивает, что показывает рекламу, основанную на персональных рекомендациях, только с согласия пользователей. Кроме того, в ноябре заработает модель подписки, соответствующая нормативным требованиям.

Эксперты утверждают, что ограничение рекламы, которая таргетируется для каждого пользователя индивидуально путём сбора их данных, является мощным ударом по американскому технологическому гиганту. Решение затронет около 250 миллионов пользователей соцсетей в Европе.