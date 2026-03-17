Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2026 в 13:40

Для пользователей Max стала доступна англоязычная версия приложения

Сменить язык интерфейса можно после обновления приложения

3

Мессенджер Max стал доступен на английском языке. Пользователи могут создавать групповые чаты, организовывать видеозвонки и управлять настройками полностью на английском, сообщили в пресс-службе платформы.

Активация интерфейса на английском языке требует обновления приложения и изменения языковых настроек. На устройствах Android это делается через профиль мессенджера в разделе «Язык приложения», а на iOS — через системные настройки смартфона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что создатели Max должны стремиться опережать конкурентов на пространстве СНГ.

Сейчас в национальном мессенджере зарегистрированы примерно 100 млн пользователей, а ежедневная аудитория достигает 70 млн человек.

MAX мессенджер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.