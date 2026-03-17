Для пользователей Max стала доступна англоязычная версия приложения

Мессенджер Max стал доступен на английском языке. Пользователи могут создавать групповые чаты, организовывать видеозвонки и управлять настройками полностью на английском, сообщили в пресс-службе платформы.

Активация интерфейса на английском языке требует обновления приложения и изменения языковых настроек. На устройствах Android это делается через профиль мессенджера в разделе «Язык приложения», а на iOS — через системные настройки смартфона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что создатели Max должны стремиться опережать конкурентов на пространстве СНГ.

Сейчас в национальном мессенджере зарегистрированы примерно 100 млн пользователей, а ежедневная аудитория достигает 70 млн человек.