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12.02.2025 в 05:40

«Почте России» могут дать монополию на доставку рекламы и газет в почтовые ящики

В отделениях также планируют разрешить продавать лекарства

Власти обсуждают возможность дать «Почте России» право продавать лекарства в ее отделениях. Кроме того, предлагается наделить компанию монополией на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Такие предложения включает «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития «Почты России», утвержденный вице-премьером Дмитрием Григоренко в декабре прошлого года. Он должен обеспечить возможность присутствия «Почты России» на труднодоступных и малонаселенных территориях России.

В перечень предлагаемых нефинансовых мер поддержки входят также:

  • повышение платы за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17 до 1,5% от доставленной суммы;
  • монополия на отправку электронных счетов за коммунальные услуги на портал «Госуслуги», а также уведомлений граждан о доставке почтовых отправлений и платежных документов через портал «Госуслуги» ;
  • монополия на продажу марок для «Почты России» и ее «дочек»;
  • обязанность маркетплейсов обеспечить покупателям возможность приобретения товаров в любом населенном пункте России, в том числе через «Почту России».

Эти и другие инициативы пока «находятся в проработке», прокомментировал Григоренко. «Говорить о том, какие конкретно меры войдут в финальную версию проекта закона, сейчас преждевременно», — сказал он.

Отрицательный отзыв на документ уже подготовили Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), а также Ассоциация аптечных учреждений «Союзфарма». В ассоциациях полагают, что появление на рынке игрока, «действующего по особым, «упрощенным» правилам, не только негативно скажется на конкурентной среде, но и может повлечь причинение вреда здоровью россиян».

Ранее «Почте России» уже предлагали дать монополию на доступ к почтовым ящикам. Отмечалось, что инициатива нацелена на сокращение объема рассылки низкокачественных рекламных объявлений, включая объявления мошенников.

Почта России
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