«МегаФон» представил решение для дистанционного мониторинга здоровья

МегаФон разработал решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиники. Компания предлагает платформу для дистанционного мониторинга здоровья, к которой могут подключаться медицинские приборы для передачи диагностических данных, сообщили в пресс-службе компании.

Первым решением стала система для пациентов с гипертонией: она позволяет следить за артериальным давлением и частотой пульса, и передавать показания через сотовую сеть или по Bluetooth. На данный момент «МегаФон» интегрирует платформу с медицинскими информационными системами коммерческих клиник. Платформа позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента, удаленно корректировать схему лечения. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему sms-сообщение с напоминанием. В компании полагают, что сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

«МегаФон» создал свой сервис для видеоконсультаций «МегаФон.Здоровье» ещё в конце 2017 года. Другие игроки сотового рынка также экспериментируют в сфере здравоохранения. Так, в апреле 2018 года МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed для дистанционных консультаций с врачами. В компании также разработали систему дистанционного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в приложении.

Tele2 и DOC+ создали приложение для онлайн-консультаций, которое работает по подписке. «Билайн» предлагаетустройства фитнес-браслеты с расширенным медицинским функционалом. Оператор в партнерстве с компанией «Мобильные медицинские технологии» запустил сервис онлайн-консультаций с врачом в 2018 году.