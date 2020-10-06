«МегаФон» и стендап-комик Алексей Щербаков загадали пользователям загадку в Instagram

МегаФон в 2020 году продолжил курс на повышение лояльности к бренду среди активной интернет-аудитории, которая без гаджетов и качественного мобильного интернета не представляет свой день. Чтобы привлечь внимание аудитории, команда Digital PR взяла курс на проекты, подчеркивающие связь бренда с современным юмором, и рассказала об одном из последних кейсов.

Юмористический подход уже был положительно воспринят аудиторией: в конце 2019 года «МегаФон» сделал смелую интеграцию в «Видеоблог» популярного комика Алексея Щербакова на YouTube. После выхода выпуска шоу «Что было дальше», где Щербаков спародировал Дудя, а Дудь выложил это у себя в Instagram, команда «МегаФона» решили воспользоваться ситуативочкой и реализовать интеграцию совместной с Booking кампании в видеоблоге у Щербакова с известной подачей Дудя «мои кореша»:

В начале 2020 года героем первого выпуска «вДудя» стал Алексей Щербаков, в котором они обсудили интеграцию «МегаФона» с упоминанием самого бренда:

Тем самым «МегаФон» охватил аудиторию не только Щербакова, но и Дудя. Совокупный охват составил 16,5 млн человек.

В этом году «МегаФон» решил сделать яркую интеграцию с Алексеем Щербаковым, задействовав корпоративный Instagram-аккаунт и профиль комика. Также в работе у компании еще одна активность — мини-сериал «Сыщик Шерлаков» на YouTube-канале блогера. Это проект из пяти эпизодов, в каждом из которых рассказано о преимуществах той или иной услуги «МегаФона».

Проектом с Щербаковым компания закрывала сразу несколько задач:

привлечение активной интернет-аудитории и повышение ее лояльности; актуализация связи бренда с современным юмором; увеличение числа подписчиков корпоративного Instagram за счет перетоков аудитории из аккаунта блогера.

Идея

«МегаФон» провел конкурс совместно с Алексеем Щербаковым (2,6 млн подписчиков в соцсетях). Чтобы выиграть, требовалось собрать все цифры телефонного номера «МегаФона», начинающегося с +7 (925), и написать по этому номеру в WhatsApp «Алло, Лёха» (на аватарке в мессенджере было реальное фото Щербакова). Цифры в виде простых загадок были указаны в Instagram-аккаунтах Щербакова и «МегаФона».

Сначала вышел пост о конкурсе в Instagram-аккаунте Алексея. Первые две цифры номера были зашифрованы уже в этом посте на фото.

Еще две цифры Алексей раскрыл в течение двух дней в своих сторис.

Через три дня в аккаунте «МегаФона» вышел пост-загадка с оставшимися цифрами номера.

Призом стал специально разработанный брендом и артистом мерч — футболки и толстовки.

Результаты

Спустя две минуты после публикации поста с последней загадкой на странице МегаФона 150 человек написали по нужному номеру, стали победителями конкурса и получили призы. Пост о конкурсе на странице Щербакова набрал 223 тыс. лайков и почти 1,5 тыс. комментариев.

Совокупный охват всех постов и сторис составил 4 млн пользователей. Участники конкурса дали свыше 3 тыс. верных ответов. За пять дней с момента объявления конкурса на Instagram-аккаунт «МегаФона» подписались более 6 тыс. новых пользователей.

Состав творческой группы:

МегаФон :

Елена Мартынова — директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда

Илья Александров — директор по digital-коммуникациям и специальным проектам

Елена Дунина — менеджер по работе с блогерами и бренд-амбассадорами

Hate Agency (агентство):

Александр Сорокин, Senior creative manager

Жаклин Токмакова, Influencer marketing manager

Екатерина Андреева, Senior graphic designer