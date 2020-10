«МегаФон» и стендап-комик Алексей Щербаков загадали пользователям загадку в Instagram

View this post on Instagram

Не новость, а песня! Мы с МегаФон запускаем конкурс, в котором ты можешь выиграть наш совместный мерч. Правила конкурса, получается такие! Нужно собрать все цифры номера телефона после +7 (925) и написать мне на получившийся номер в Whatsapp “Алло, Лёха” (там на аватарке моя фотка - не перепутаете). Любители Viber - попросите внуков объяснить, что к чему. Первым 150 написавшим я лично отвечу в мессенджере и отправлю мерч. Где взять цифры? Первые две цифры зашифрованы уже в этом посте на фотокарточке. Еще две раскрою в течение двух дней в своих сторисах. А финальные 3 цифры скоро ищи в аккаунте МегаФона @megafon Записывай цифры в блокнотик и выигрывай. Кстати! Кто подбирает цифры, тот лох.