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18+
06.10.2020 в 11:00

«МегаФон» и стендап-комик Алексей Щербаков загадали пользователям загадку в Instagram

Совокупный охват всех постов и сторис в рамках кампании составил 4 млн пользователей

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МегаФон в 2020 году продолжил курс на повышение лояльности к бренду среди активной интернет-аудитории, которая без гаджетов и качественного мобильного интернета не представляет свой день. Чтобы привлечь внимание аудитории, команда Digital PR взяла курс на проекты, подчеркивающие связь бренда с современным юмором, и рассказала об одном из последних кейсов.

Юмористический подход уже был положительно воспринят аудиторией: в конце 2019 года «МегаФон» сделал смелую интеграцию в «Видеоблог» популярного комика Алексея Щербакова на YouTube. После выхода выпуска шоу «Что было дальше», где Щербаков спародировал Дудя, а Дудь выложил это у себя в Instagram, команда «МегаФона» решили воспользоваться ситуативочкой и реализовать интеграцию совместной с Booking кампании в видеоблоге у Щербакова с известной подачей Дудя «мои кореша»:

В начале 2020 года героем первого выпуска «вДудя» стал Алексей Щербаков, в котором они обсудили интеграцию «МегаФона» с упоминанием самого бренда:

Тем самым «МегаФон» охватил аудиторию не только Щербакова, но и Дудя. Совокупный охват составил 16,5 млн человек.

В этом году «МегаФон» решил сделать яркую интеграцию с Алексеем Щербаковым, задействовав корпоративный Instagram-аккаунт и профиль комика. Также в работе у компании еще одна активность — мини-сериал «Сыщик Шерлаков» на YouTube-канале блогера. Это проект из пяти эпизодов, в каждом из которых рассказано о преимуществах той или иной услуги «МегаФона».

Проектом с Щербаковым компания закрывала сразу несколько задач:

  1. привлечение активной интернет-аудитории и повышение ее лояльности;
  2. актуализация связи бренда с современным юмором;
  3. увеличение числа подписчиков корпоративного Instagram за счет перетоков аудитории из аккаунта блогера.

Идея

«МегаФон» провел конкурс совместно с Алексеем Щербаковым (2,6 млн подписчиков в соцсетях). Чтобы выиграть, требовалось собрать все цифры телефонного номера «МегаФона», начинающегося с +7 (925), и написать по этому номеру в WhatsApp «Алло, Лёха» (на аватарке в мессенджере было реальное фото Щербакова). Цифры в виде простых загадок были указаны в Instagram-аккаунтах Щербакова и «МегаФона».

Сначала вышел пост о конкурсе в Instagram-аккаунте Алексея. Первые две цифры номера были зашифрованы уже в этом посте на фото.

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Не новость, а песня! Мы с МегаФон запускаем конкурс, в котором ты можешь выиграть наш совместный мерч. Правила конкурса, получается такие! Нужно собрать все цифры номера телефона после +7 (925) и написать мне на получившийся номер в Whatsapp “Алло, Лёха” (там на аватарке моя фотка - не перепутаете). Любители Viber - попросите внуков объяснить, что к чему. Первым 150 написавшим я лично отвечу в мессенджере и отправлю мерч. Где взять цифры? Первые две цифры зашифрованы уже в этом посте на фотокарточке. Еще две раскрою в течение двух дней в своих сторисах. А финальные 3 цифры скоро ищи в аккаунте МегаФона @megafon Записывай цифры в блокнотик и выигрывай. Кстати! Кто подбирает цифры, тот лох.

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Еще две цифры Алексей раскрыл в течение двух дней в своих сторис.

Через три дня в аккаунте «МегаФона» вышел пост-загадка с оставшимися цифрами номера.

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UPD: Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе👍🏻 В ближайшее время мы свяжемся с 150 победителями, которые отгадали номер и первыми написали Лехе. Вы крутые😎 ⠀ Пссс… 🤫 Ищешь третью часть шифра от @shcherbakov_alexei? 🔍 Тогда тебе сюда! ⠀ Смотри внимательно, что вокруг Лехи. Таак, отлично. Теперь осталось найти еще две цифры. Вот подсказка: сперва фиолетовый, потом зеленый😉 Ну что, определил три последние цифры номера, на который нужно написать первым, чтобы выиграть наш совместный мерч? ⠀ Если вдруг ты все пропустил, то вот правила: ⠀ 💚 Нужно собрать все цифры номера телефона после +7 (925) и написать Лехе на получившийся номер в Whatsapp «Алло, Лёха» (там на аватарке стоит его фотокарточка). ⠀ 💚 Первые две цифры зашифрованы у него в посте в ленте. Еще две — в Stories (поторопись, пока они не исчезли). Ну, а оставшиеся — здесь. ⠀ 💜 Первым 150 написавшим Леха лично ответит в мессенджере и отправит мерч. ⠀ Ну что, кто первый напишет Щербакову? 😎

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Призом стал специально разработанный брендом и артистом мерч — футболки и толстовки.

Результаты

Спустя две минуты после публикации поста с последней загадкой на странице МегаФона 150 человек написали по нужному номеру, стали победителями конкурса и получили призы. Пост о конкурсе на странице Щербакова набрал 223 тыс. лайков и почти 1,5 тыс. комментариев.

Совокупный охват всех постов и сторис составил 4 млн пользователей. Участники конкурса дали свыше 3 тыс. верных ответов. За пять дней с момента объявления конкурса на Instagram-аккаунт «МегаФона» подписались более 6 тыс. новых пользователей.

Состав творческой группы:

МегаФон :

Елена Мартынова — директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда
Илья Александров — директор по digital-коммуникациям и специальным проектам
Елена Дунина — менеджер по работе с блогерами и бренд-амбассадорами

Hate Agency (агентство):

Александр Сорокин, Senior creative manager
Жаклин Токмакова, Influencer marketing manager
Екатерина Андреева, Senior graphic designer

Мегафон Instagram Алексей Щербаков
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