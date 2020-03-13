«Медуза»: Демьян Кудрявцев подписал соглашение о продаже «Ведомостей»

Демьян Кудрявцев и его партнеры Владимир Воронов и Мартин Помпадур нашли потенциальных покупателей газеты «Ведомости». Ими станут основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков, пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

По словам источников, стороны уже подписали соглашение о намерениях по продаже «Ведомостей» на этой неделе. В соглашении оговорены условия, которые повлияют на финальную сумму сделки. В частности, речь идет о курсе валют и финансовых показателей «Ведомостей». Как утверждает издание, основатель Arbat Capital Алексей Голубович ведет переговоры о покупке «Ведомостей» больше года, но «с перерывами».

В беседе с РБК Голубович и Зятьков опровергли информацию о приобретении.

Алексей Голубович: С Кудрявцевым мы знакомы, но давно с ним не встречались. Я не участвую в этом.

Воронов, Помпадур и Кудрявцев купили «Ведомости» в 2015 году у иностранных акционеров вскоре после того, как был подписан закон об ограничении доли иностранцев в СМИ, согласно которому зарубежные акционеры могут владеть долей не более чем в 20%. Кудрявцев говорил, что в ходе сделки его семья выкупила акции «Ведомостей», а его партнеры — долг перед прежними владельцами, в результате чего у «Ведомостей» образовался долг перед Вороновым и Помпадуром.

В апреле прошлого года сообщалось, что Демьян Кудрявцев обсуждает продажу «Ведомостей» основателю Arbat Capital Алексею Голубовичу, сумма сделки может составить €15 млн.

Один из собеседников «Медузы» подтвердил, что обсуждаемая сумма «не меньше этой».