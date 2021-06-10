Тимченко о признании «Медузы» иноагентом: «Проект будет закрыт, бизнес-модель рухнула» (обновлено)

UPD: Галина Тимченко опровергла информацию о закрытии издания в эфире радио «Эхо Москвы».

Издания «Медуза» и «Голос Америки» занесены Минюстом РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

«Медуза» в прошлом месяце потеряла более €2 млн доходов из-за получения статуса иноагента 23 апреля 2021 года, рассказала генеральный директор издания Галина Тимченко во время виртуальной встречи в Институте Кеннана. Ее слова приводит издание «Голос Америки».

«Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула», — объяснила Тимченко. По ее словам, команда проекта была готова к этому еще в самом начале, после заупска в 2014 году.

«Самое болезненное, что нас стали избегать не только рекламодатели, но и ньюсмейкеры: люди боятся с нами разговаривать. Получить комментарий от российских правоохранительных органов и вовсе стало невозможно: им запретили общаться с иноагентами, что вступает в противоречие с правом журналиста на получение информации», — рассказала она.

«За последние годы Государственная Дума РФ приняла по нашим подсчетам более 80 законов и других документов, которые ограничивают свободу слова. И то сообщение о статусе иностранного агента, которое мы теперь обязаны ставить перед каждым нашим материалом — это далеко не все», — отмечает Тимченко. По ее словам, существуют риски и для журналистов.

«Теперь все они лично должны также признать себя иноагентами и сдавать в российский Минюст отчеты. А это 84 страницы ежемесячно: вы буквально обязаны отчитаться о том сорте чая, который вы пьете на работе, расписав, куда идет каждый рубль. И даже если журналист увольняется, он получает черную метку навсегда: он будет упоминаться как "бывший иностранный агент"», — рассказала она. За месяц издание уже потеряло восемь журналистов, двоих из них «пришлось спешно эвакуировать» из-за угроз.

Она привела данные, по которым за прошедший месяц 85 тыс. россиян прислали «Медузе» пожертвования. «Нам нужно время для реструктуризации. Но мы обещаем, что мы продолжим работать, если вы, читатели, будете нас поддерживать», — подытожила Тимченко.

27 мая на площадке Rarible прошел NFT-аукцион в поддержку «Медузы». Свои работы представили около 80 художников, среди которых Артем Лоскутов, Евгений Зубков, Philipenzo и Rinatto Lʼbank.