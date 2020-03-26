«Медси» открыла клинику для лечения зараженных коронавирусом

Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси» превратила одно из своих отделений на Пятницком шоссе в Москве в инфекционную больницу для людей, зараженных коронавирусом или болеющих пневмонией, пишет издание «Ведомости». Прием пациентов начнется уже в ближайшие дни.

Пациенты будут приниматься по программам обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования. В больнице есть и многоместные, и одноместные палаты класса «Премиум». Средний чек за пребывание в больнице не назван.

Больница рассчитана на 650 коек, в ней есть 40 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые жизненно необходимы для лечения больных коронавирусом. В подразделение будет проходить лечение больных, а собранные анализы по COVID-19 будут отправляться в девять государственных лабораторий в Москве.

Елена Брусилова, президент группы компаний «Медси»: Как лидер негосударственной медицины, мы чувствуем свою ответственность за здоровье людей и готовы внести вклад в борьбу с COVID-19.

Как сообщил представитель «Медси», все врачи и медицинский персонал прошли дополнительное обучение. До этого лечение зараженных COVID-19 шло в госбольницах, в том числе в больнице в Коммунарке и Инфекционной клинической больнице № 1.

К утру 26 марта в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве.

Вчера в связи со вспышкой нового типа корнавируса президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он объявил, что дни с 30 марта по 3 апреля в России будут нерабочими, а также перечислил еще ряд мер, направленных на сокращение ущерба для граждан, вызванного пандемией.