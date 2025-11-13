Medium Quality не смогла зарегистрировать права на товарный знак «Что было дальше?»

ООО «Медиум Кволити Продакшн» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании недействительным решения Роспатента, который отказал в регистрации товарного знака «Что было дальше? ЧБД?».

Данное обозначение связано с одноименным популярным шоу. Дело в том, что Команда Medium Quality занималась его производством с 1 по 6 сезон под руководством продюсера телеканала ТНТ Вячеслава Дусмухаметова. Однако в декабре 2022 года компания VK купила студию Medium Quality. Все выпуски шоу были скрыты из YouTube и перезагружены в группу во «ВКонтакте». С 2023 года команда «Что было дальше?» начала работать напрямую с VK.

Роспатент указал, что заявленное обозначение представляет собой словесное наименование интернет-шоу, которое приобрело узнаваемость еще до 2023 года и ассоциируется с конкретным проектом и лицами, участвовавшими в его создании. При этом материалы дела не подтверждают участие заявителя в проектах после возобновления выпуска в 2023 году, а передача исключительных прав на отдельные выпуски не свидетельствует о праве на весь знак. Соответственно, обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, выпускающего товары или оказывающего услуги.

Заявление ООО «Медиум Кволити Продакшн» о признании недействительным решения Роспатента отклонено.

По данным Forbes, в 2020 году создатели шоу стали самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами в России. Авторы проекта с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года суммарно заработали на рекламе $3,55 млн.