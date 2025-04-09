«Яндекс Реклама»: «Путешествия и туризм» лидируют по росту инвестиций в медийную рекламу

Количество показов медийной рекламы за прошлый год выросло на 42% по сравнению с 2023-м, тогда как стоимость 1 тыс. показов баннерной и видеорекламы при аукционном размещении в «Директе» снизилась на 12%. Таковы данные «Яндекс Рекламы» (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

На фоне дефицита рекламного инвентаря в 2024 году «Яндекс» смог расширить сеть за счет привлечения новых медийных площадок. В результате их общее количество в аукционе медийной рекламы увеличилось на 14%, при этом особенно заметный прирост показали площадки с видеорекламой — их стало больше на 24%.

Согласно данным «Яндекс Рекламы», интерес вырос и к премиум-форматам. Бренды, которые впервые использовали премиальные баннеры в 2024 году, в среднем запустили более трех рекламных кампаний с их применением.

Кроме того, по итогам прошлого года рекламодатели «Директа» провели на 22% больше исследований Brand Lift, чем годом ранее.

Рекламодатели стали активнее применять медийную рекламу для решения задач на всех этапах воронки, включая увеличение целевых действий на сайте с помощью умных стратегий. Их использование выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

По данным аналитиков, при применении стратегии «Рост визитов на сайте» медианный прирост посещаемости составляет 62%, стратегия «Рост запросов в Поиске» обеспечивает рост поискового интереса на 41%, а стратегия «Рост целевых действий на сайте» увеличивает количество целевых действий на 54%.

Елизавета Смирнова, руководитель медийных проектов «Яндекс Рекламы»: В 2025 году мы продолжим развивать инструменты охватной рекламы, которые помогут рекламодателям придерживаться brandformance-подхода, отслеживать эффективность рекламы, находить новые способы коммуникации с целевой аудиторией. Мы активно работаем над привлечением нового инвентаря, готовим новые заметные форматы и технологии для всех уровней бизнеса.

В 2024-м спрос рекламодателей на видеоинвентарь также заметно увеличился. По итогам прошлого года общее количество показов видеорекламы выросло на 26%. При этом ролики длительностью от шести до 15 секунд лидировали по доле показов, обеспечив 40% всех размещений.

Как отмечают в «Яндекс Рекламе», рекламодатели все чаще отдают предпочтение сочетанию различных форматов видеорекламы, реже ограничиваясь использованием только одного типа инвентаря. Такой подход позволяет повысить эффективность рекламных кампаний, расширить охват аудитории, увеличить частоту контактов и оптимизировать расходы на размещение. За последний год инвестиции в кампании, совмещающие in-stream и out-stream-форматы, выросли в два раза — с 40% до 81%.

Видеобаннеры стали заметно популярнее среди рекламодателей. За год число брендов, использующих этот формат, выросло в 2,5 раза. По данным аналитиков, видеобаннеры демонстрируют высокую эффективность: их средний CTR на 12% выше по сравнению со статичными баннерами.

Лидирующие позиции по объему инвестиций в медийную рекламу традиционно удерживают несколько отраслей. Среди наиболее активных индустрий оказались «Финансы и страхование» (23% всех бюджетов), FMCG (9%), «Розничные сети» (8%), «Бытовая техника и электроника» (8%), «Развлечения, досуг и СМИ» (7%), «Недвижимость» (7%), «Телеком» (5%), «Фарма и медицина» (5%), «Авто» (4%), «Путешествия и туризм» (4%) и Fashion (4%).

Направление «Путешествия и туризм» показало один из самых высоких темпов роста инвестиций в медийную рекламу. В 2024 году рекламодатели этой категории увеличили свои бюджеты на 83%. Такой рост связан с активным развитием внутреннего туризма и увеличением потока путешественников на зарубежные направления, говорится в исследовании.

Помимо туристической отрасли, среди лидеров по росту инвестиций в баннерную рекламу выделились индустрии Fashion (увеличение на 45%), «Авто» (+73%) и «Бытовая техника и электроника» (+59%). Среди рекламодателей, которые значительно увеличили вложения в охватные видео, компании из сфер «Путешествия и туризм» (+115%) и «Розничные сети» (+97%).