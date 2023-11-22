В Mediascope рассказали, как работает измерение внедомашнего телепросмотра

Исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на проходящей сегодня конференции компании для клиентов и партнёров рассказала, как работает измерение внедомашнего ТВ-просмотра.

Смартфон респондента на базе мобильной панели каждую секунду записывает цифровую сигнатуру, которую невозможно декодировать в звук, пояснила спикер. Одновременно с этим компания вместе с телеканалами записывает эталонный телеэфир. «И когда мы сравниваем эталонную запись с цифровыми сигнатурами телефона, мы можем понять, когда и на чём человек смотрел контент», — сказала Ачкасова.

После этого специалисты Mediascope, применяя стандартные алгоритмы обработки, добавляют данные в основную поставку.

На прошлой неделе компания заявила, что расширит исследование телеаудитории. К измерению домашнего и дачного телепросмотра на ТВ, просмотра телевизионного контента на десктопах и мобильных устройствах добавятся данные об аудитории телевизионных рекламных блоков вне дома. Речь идёт о походах в гости, гостиницах, барах, спортклубах, смотрении на работе, в транспорте и других местах.

Mediascope добавит информацию по внедомашнему просмотру ТВ-рекламы в данные по Москве с января 2024 года. По словам Ачкасовой, в течение следующего года компания будет «активно развивать этот проект». «И в 2025 году вы увидите новые расширенные данные», — резюмировала эксперт.