Ozon стал самой популярной e-com площадкой у россиян во Всемирный день шопинга

43% населения России старше 12 лет зашли хотя бы на одну e-com площадку во Всемирный день шопинга 11 ноября. Относительный прирост пользователей по сравнению со средним охватом в октябре 2022 года составил 16%. Такие данные приводит Mediascope в своём исследовании аудитории крупных e-com площадок (результаты есть в распоряжении Sostav).

По данным измерителя, время, которое средний пользователь провёл на e-com платформах 11 ноября, было на 45% больше обычного (зафиксированного в октябре) и составило 29 минут. Рост времени начался за неделю до старта продаж и сохранился в выходные 12−13 ноября.

Общий прирост активности в e-com составил 68%. Данный показатель учитывает и количество посетителей, и время, затраченное ими на потребление этого типа площадок. Рост потребления e-com произошёл не за счёт отдельных групп, а равномерно по всем пользователям, отмечается в исследовании. При этом потребление увеличилось на 60—70% во всех социально-демографических группах. Традиционно наибольший интерес e-com площадки вызывают у женщин и пользователей средних возрастных групп.

По данным Mediascope, 11 ноября рост активности наблюдался у большинства крупных e-com площадок. Так, объём использования маркетплейса Ozon утроился. Прирост у классифайдов в этот день был меньше. Аналитики объясняют это меньшей долей у них функций маркетплейса.

70% всей активности в e-com в октябре приходилось на три площадки: Avito (32%), Wildberries (24%) и Ozon (15%), отмечают в Mediascope. Однако в день шопинга активность россиян на e-com площадках перераспределилась: наибольшая (27%) оказалась у Ozon.

С ростом потребления e-com увеличился и объём поиска на таких площадках. Среднесуточное количество поисковых запросов выросло в 1,5 раза, указывают в Mediascope.

Объём поисковых запросов увеличился во всех группа товаров, но структура поиска немного изменилась. 11 ноября наибольший интерес у посетителей e-com площадок вызвала бытовая техника, гаджеты, продукты и бытовая химия. Меньшую долю в структуре поиска заняли одежда, лекарства, автотовары и товары для строительства. Данные сравнивались с поисковыми запросами за период с 17 октября по 10 ноября.

По данным ЮKassa, в этом году общее количество онлайн-платежей во Всемирный день шопинга сократилось на 34% по сравнению с прошлогодней распродажей. Оборот упал на 54%, а плательщиков стало на 29% меньше. Средний чек в интернет-магазинах снизился на 30%, до 1,4 тыс. руб.