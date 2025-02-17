Медиапремия «Апостол» открыла прием заявок

Стартовал третий сезон первой и единственной в России независимой премии «Апостол». За звания победителей в разных номинациях будут бороться лучшие медиа и бренд-медиа. Прием работ продлится до 25 мая. Подробнее о ключевых датах сезона Sostav рассказали организаторы.

Организаторами премии выступают АКАР и ЦРБК при поддержке издания «Лайфхакер» и диджитал-агентства «Палиндром».

«Апостол» — первая российская премия, полностью посвящённая медиа и бренд-медиа. Это площадка, где контент-маркетинг оценивается как самостоятельное и активно развивающееся направление.

Цель премии — отметить выдающиеся проекты и создать платформу для обмена опытом и обсуждения трендов среди профессионалов индустрии. «Апостол» задает высокую планку в медиаиндустрии, акцентируя внимание на свежести идей и смелости решений, а не на объемах и бюджетах.

Родион Скрябин, генеральный директор «Палиндрома»: Главная ценность «Апостола» — это первая и единственная премия для людей и проектов из интернет-медиа. Честная оценка работ — ещё одна ценность «Апостола». В жюри премии мы приглашаем опытных игроков медиарынка, никаких случайных людей — только медийщики, контент-маркетологи и представители крупных брендов, где есть контент-маркетинг. В общем, те люди, которые точно знают, как выглядит крутой проект.

Премия предлагает двенадцать конкурсных категорий, направленных на выявление инновационных проектов в области контента, таких как WOW, крафт, коммерческие проекты, social media, социальные проекты, крафт/исполнение, специальные проекты. Предусмотрен специальный конкурс — за звания «Лучшего медиа» и «Лучшего бренд-медиа».

Медиапремия «Апостол» дает возможность каждому медиа — от нишевых изданий до лидеров рынка — продемонстрировать свои успехи и получить признание коллег.

Александра Лаврова, тимлид телеком-проектов, и.о. руководителя по коммуникациям в «Виноу»: Главное — не делать кейс ради кейса, а изначально запускать кампании для решения конкретных задач клиента и искренне в них верить. Делайте ставку на то, что оставляет след в сердечке вполне конкретного человека из целевой аудитории. Если получится — индустрия вас точно заметит! Жюри ценит оригинальные идеи, стратегическую глубину и measurable-результаты — в упаковке не экономьте на сторителлинге. Вы великолепны!

Приём заявок продлится до 25 мая 2025 года. Итоги будут подведены летом.

Каждая работа участников оценивается профессиональным жюри, в состав которого традиционно входят представители ведущих медиахолдингов, агентств и изданий. Объективный и профессиональный взгляд жюри является залогом высокой репутации премии.

Медиапремия «Апостол» проводится с 2023 года. В жюри за это время вошло 62 эксперта, которые оценили более 345 поданных работ в 38 номинациях. Церемония награждения за 2024 год состоялась 8 августа и собрала лучших представителей индустрии, создав яркое событие в мире медиа.

Кристина Бойко, главный редактор RussiaDiscovery: Хочется видеть проекты от небольших команд. Да, среди участников будут мастодонты индустрии, но даже у локальной истории есть все шансы попасть в шорт-лист. Я думаю, что одним из критериев успешной заявки в этом году точно станет работа проекта на цели бизнеса. Никто, конечно, не отменяет понты, охваты и креатив. Но если вы маленькая команда и хорошо опишете в заявке, как ваш проект помог бизнесу, — полдела сделано.

Подробная информация о премии, правилах участия и подаче заявок доступна на официальном сайте.