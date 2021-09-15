Подведены итоги девятого конкурса «МедиаБренд»

13 сентября в Москве прошла церемония награждения девятого российского конкурса в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна «Медиабренд-2021». Финалистам были вручены 153 награды в 45 номинациях. Как рассказали Sostav организаторы мероприятия, конкуренция была настолько сильной, что в некоторых номинациях призовые места поделили две или три работы.
Гран-при получил телеканал СТС за проект «Интерактивный TikTok сериала». Работа набрала максимальное количество голосов среди международного Экспертного жюри и российского Большого отборочного жюри, в состав которого в этом году вошло более 400 представителей отрасли и специалистов смежных индустрий.
Кроме того, оргкомитет конкурса присудил Елене Шанович, арт-директору телеканала СТС, приз «За вклад в развитие индустрии».
Лучший проморолик российского фильма или сериала
- Первое место
Работа: проморолик документального фильма «Игра в мусор»
Компания: интернет-СМИ «ТОК»
Работа: трейлер сериала «Коса»
Компания: онлайн-кинотеатр KION
- Второе место
Работа: песня «Чикатило»
Компания: «СберМаркетинг»
- Третье место
Работа: проморолик документального фильма «Дом на Заячьем проспекте»
Компания: интернет-СМИ «ТОК»
Лучший проморолик иностранного фильма или сериала
- Первое место
Работа: «У приключений нет границ!»
Компания: телеканал «ТВ-3»
- Второе место
Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»
- Третье место
Работа: «Жизнь — это кино»
Компания: телеканал «Кино ТВ»
Лучший ролик кинотеатральной премьеры
- Первое место
Работа: «Реальные пацаны против зомби»
Компания: телеканал ТНТ
- Второе место
Работа: «Джетлаг»
Компания: телеканал СТС
- Третье место
Работа: «Пациент Зеро»
Компания: Red Media
Лучший проморолик документальной программы
- Первое место
Работа: трейлер ДФ «Сахаров»
Компания: онлайн-кинотеатр KION
- Второе место
Работа: «Неизвестная история»
Компания: телеканал РЕН ТВ
- Третье место
Работа: проморолик спецпроекта «Под лавиной»
Компания: телеканал «Архыз 24»
Лучший проморолик новостной программы
- Первое место
Работа: «Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина»
Компания: телеканал НТВ
- Второе место
Работа: проморолик спецрепортажа «Твоя машина — моя машина»
Компания: интернет-СМИ «ТОК»
- Третье место
Работа: «Новости Лен ТВ 24»
Компания: телеканал «Лен ТВ 24»
Лучший проморолик развлекательной программы
- Первое место
Работа: «Танцы»
Компания: телеканал ТНТ
- Второе место
Работа: съемочный ролик «Битва за тело»
Компания: Телеканал «Ю»
Работа: The City
Компания: телеканал «Москва 24»
- Третье место
Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ
Лучший проморолик программы life-style
- Первое место
Работа: съемочный ролик «Битва за тело»
Компания: Телеканал «Ю»
Работа: «Колледж»
Компания: телеканал СТС
- Второе место
Работа: «Кулинарный рэп»
Компания: телеканал РЕН ТВ
- Третье место
Работа: «Магия вкуса»
Компания: телеканал «Моя планета»
Лучший проморолик детской программы
- Первое место
Работа: «Эллиотт с планеты Земля», Cartoon Network
Компания: «Медиа Альянс»
- Второе место
Работа: проморолик мультсериалов «Звездная принцесса и силы зла» и «Гравити Фолз»
Компания: канал Disney
- Третье место
Работа: «Три кота — пять лет»
Компания: телеканал СТС Kids
Лучший проморолик спортивной программы
- Первое место
Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
- Второе место
Работа: «Главный ДовоД тура»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
- Третье место
Работа: «Трудности перевода»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
Работа: проморолик Eurosport, Australian Open
Компания: «Медиа Альянс»
Лучший имиджевый проморолик бренда
- Первое место
Работа: «Все без ума от RT! Промо к 15-летию канала"/ Crazy about RT! RT turns 15
Компания: телеканал RT
- Второе место
Работа: «У приключений нет границ!»
Компания: телеканал «ТВ-3»
- Третье место
Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»
Лучший проморолик специального события
- Первое место
Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
- Второе место
Работа: «Хорошая девочка 2021»
Компания: канал Dомашний
- Третье место
Работа: «У приключений нет границ!»
Компания: телеканал «ТВ-3»
Лучшая промокампания фильма или сериала
- Первое место
Работа: промокампания «Вампиры средней полосы»
Компания: онлайн-кинотеатр Start
- Второе место
Работа: видеопромокампания «Душегубы»
Компания: «Амедиатека»
- Третье место
Работа: промокампания Red Bull TV
Компания: Custom Production
Лучшая промокампания программы
- Первое место
Работа: «Ок, Губер»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
- Второе место
Работа: «Обратный отсчет до весны»
Компания: Телеканал «Ю»
- Третье место
Работа: «Эфирная кампания для освещения памятных мероприятий»
Компания: телеканал RT
Работа: «Опасные связи»
Компания: телеканал ЧЕ!
Лучшее оформление телевизионного канала
- Первое место
Работа: «Матч ребрендинг»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
Работа: «Новогодне-зимняя айдентика телеканала СТС»
Компания: телеканал СТС
- Второе место
Работа: «Шоурил»
Компания: телеканал ЧЕ!
- Третье место
Работа: «Осеннее и зимнее оформление «Домашнего»»
Компания: канал Dомашний
Лучшее оформление интернет-проекта
- Первое место
Работа: «Мусорное наследство. Что мы оставим после себя»
Компания: МИЦ «Известия»
- Второе место
Работа: «Экранная копия»
Компания: телеканал «Кино ТВ»
- Третье место
Работа: «Мертвое озеро. Разгадай тайны Севера»
Компания: телеканал «ТВ-3»
Лучшее оформление программы
- Первое место
Работа: «Шпионский мост»
Компания: телеканал НТВ
- Второе место
Работа: «Оформление освещения президентских выборов в США 2020»
Компания: телеканал RT
- Третье место
Работа: «Экранная копия»
Компания: телеканал «Кино ТВ»
Лучшие титры фильма или сериала
- Первое место
Работа: «Вампиры средней полосы»
Компания: онлайн-кинотеатр Start
- Второе место
Работа: «Фантом», начальные титры
Компания: телеканал «ТВ-3»
- Третье место
Работа: «Комета Галлея»
Компания: Star Media
Лучший дизайн в роликах
- Первое место
Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»
- Второе место
Работа: имиджевый ролик к апрельской кампании «Разбуди в себе весну»
Компания: телеканал Disney
- Третье место
Работа: «Гипнотически красивое кино!»
Компания: телеканал «ТВ-3»
Лучший студийный дизайн
- Первое место
Работа: студия «Мяч»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
- Второе место
Работа: студия «Суперстар! Возвращение»
Компания: телеканал НТВ
- Третье место
Работа: декорации ID
Компания: телеканал СТС
Лучший дизайн логотипа
- Первое место
Работа: дизайн логотипов семейства телеканалов KinoJam
Компания: телеканалы KinoJam
- Второе место
Работа: «Шпионский мост»
Компания: телеканал НТВ
- Третье место
Работа: логотипы «Домашнего» 2020
Компания: канал Dомашний
Лучший моушен-дизайн
- Первое место
Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»
- Второе место
Работа: «Матч», ребрендинг
Компания: телеканал «Матч ТВ»
- Третье место
Работа: презентация нового сезона СТС
Компания: телеканал СТС
Лучший key art
- Первое место
Работа: постер документального сериала «Перевал Дятлова»
Компания: телеканал «ТВ-3»
- Второе место
Работа: «Медиатор»
Компания: онлайн-кинотеатр Start
- Третье место
Работа: документальный фильм «Сахаров»
Компания: онлайн-кинотеатр KION
Лучший ивент
- Первое место
Работа: первый в России брендированный онлайн-квиз
Компания: телеканал CTC Love
- Второе место
Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ
Работа: «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало Света»
Компания: телеканал МУЗ-ТВ
- Третье место
Работа: церемония АПКиТ, видеопрезентация
Компания: «Пятый канал»
Лучшая брендированная продукция
- Первое место
Работа: мерч «Амедиатеки»
Компания: «Амедиатека»
Работа: детективная сувенирка от «Пятого канала»
Компания: «Пятый канал»
- Второе место
Работа: «Новый год»
Компания: телеканал НТВ
- Третье место
Работа: сериал «Жуки»
Компания: телеканал ТНТ
Лучшее интернет-продвижение
- Первое место
Работа: «Интерактивный TikTok сериала»
Компания: телеканал СТС
- Второе место
Работа: поездка в Чернобыль
Компания: телеканал «ТВ-3»
- Третье место
Работа: «Мир СТС в Minecraft»
Компания: телеканал СТС
Лучшее продвижение в социальных сетях
- Первое место
Работа: «Вампиры средней полосы»
Компания: онлайн-кинотеатр Start
- Второе место
Работа: маска с Тимати в Instagram
Компания: телеканал ТНТ
- Третье место
Работа: «Мир СТС в Minecraft»
Компания: телеканал СТС
Лучший проект VR/AR
- Первое место
Работа: «Брест 360. Панорама войны»
Компания: телеканал НТВ
- Второе место
Работа: «Новогодние айдишки»
Компания: «Пятый канал»
- Третье место
Работа: онлайн-презентация «С первых секунд»
Компания: «Пятый канал»
Лучшая промостраница
- Первое место
Работа: «Перевал Дятлова», лендинг
Компания: телеканал ТНТ
- Второе место
Работа: «Мертвое озеро. Разгадай тайны Севера»
Компания: телеканал «ТВ-3»
- Третье место
Работа: спецпроект «Хороший человек»
Компания: онлайн-кинотеатр Start
Лучшая спонсорская интеграция
- Первое место
Работа: интеграция мультфильма «Душа»
Компании: телеканал СТСи сейл-хаус ЭВЕРЕСТ
- Второе место
Работа: интеграция мультфильма «Райя и последний дракон»
Компании: телеканал СТСи сейл-хаус ЭВЕРЕСТ
- Третье место
Работа: спонсорская интеграция Felix и ТНТ
Компания: телеканал ТНТ
Лучший проморолик регионального ТВ
- Первое место
Работа: «Море нового. Скаты»
Компания: телеканал «Москва 24»
- Второе место
Работа: «Останкино. Не слишком ярко?»
Компания: телеканал «Москва 24»
- Третье место
Работа: «Останкино. Вы хорошо нас видите?»
Компания: телеканал «Москва 24»
Лучший дизайн регионального ТВ
- Первое место
Работа: «Москва 24»
Компания: телеканал «Москва 24»
- Второе место
Работа: оформление телеканала «Прима»
Компания: телеканал «Прима»
- Третье место
Работа: сезонное оформление телеканала «Катунь 24»
Компания: телеканал «Катунь 24»
Лучший проморолик кабельного ТВ
- Первое место
Работа: «В движении к совершенству»
Компания: телеканал «Кино ТВ»
- Второе место
Работа: «Чужие не пройдут!»
Компания: Custom Production
- Третье место
Работа: «Жизнь — это кино»
Компания: телеканал «Кино ТВ»
Лучший дизайн кабельного ТВ
- Первое место
Работа: эфирное оформление семейства телеканалов KinoJam
Компания: телеканалы KinoJam
- Второе место
Работа: дизайн CTC Kids 2021
Компания: телеканал CTC Kids
- Третье место
Работа: телеканал А2, ребрендинг
Компания: «Амедиатека»
Работа: «Мосфильм. Золотая коллекция — телеканал любимых фильмов весны»
Компания: телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»
Лучший съемочный ролик
- Первое место
Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15
Компания: телеканал RT
- Второе место
Работа: «Московское ополчение»
Компания: телеканал «Москва 24»
- Третье место
Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
Работа: «Колледж»
Компания: телеканал СТС
Лучший монтаж
- Первое место
Работа: промо «Современная классика экшена» т/к «Остросюжетное»
Компания: Триколор
- Второе место
Работа: «Круг: кино на СТС»
Компания: телеканал СТС
- Третье место
Работа: «В движении к совершенству»
Компания: телеканал «Кино ТВ»
Работа: «У приключений нет границ!»
Компания: телеканал «ТВ-3»
Лучшая операторская работа
- Первое место
Работа: «Звезды Матча»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
- Второе место
Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15
Компания: телеканал RT
- Третье место
Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
Работа: «Колледж»
Компания: телеканал СТС
Лучшая режиссерская работа
- Первое место
Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15
Компания: телеканал RT
- Второе место
Работа: «Колледж»
Компания: телеканал СТС
- Третье место
Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
Лучший копирайт
- Первое место
Работа: «Промо к десятилетию канала RTD"/RTD 10-years anniversary promo
Компания: телеканал RT
- Второе место
Работа: промо «Миссия: невыполнима. Где Том?» т/к «Премиальное»
Компания: Триколор
- Третье место
Работа: «Трудности перевода»
Компания: телеканал «Матч ТВ»
Работа: «Мстители: cказка про репку»
Компания: Red Media
Работа: промо «Миссия: невыполнима. Трудности русского языка» т/к «Остросюжетное»
Компания: Триколор
Лучшее использование звука
- Первое место
Работа: «В движении к совершенству»
Компания: телеканал «Кино ТВ»
- Второе место
Работа: песня «Чикатило»
Компания: «СберМаркетинг»
- Третье место
Работа: промо «Современная классика экшена. Лебединое озеро» т/к «Остросюжетное»
Компания: Триколор
Лучший оригинальный саундтрек
- Первое место
Работа: Сабина Ахмедова «Как на войне» (OST Содержанки-3)
Компания: онлайн-кинотеатр Start
- Второе место
Работа: клип Глеб Калюжный «Меня не поймать» (OST Вампиры средней полосы)
Компания: онлайн-кинотеатр Start
- Третье место
Работа: Palina «Такие девчонки» (OST «Хороший человек»)
Компания: онлайн-кинотеатр Start
Работа: промо «Современная классика экшена. Лебединое озеро» т/к «Остросюжетное»
Компания: Триколор
Круто за копейки
- Первое место
Работа: «Танцы»
Компания: телеканал ТНТ
- Второе место
Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ
- Третье место
Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»
Самое смешное промо
- Первое место
Работа: «Хорошая девочка 2021»
Компания: канал Dомашний
- Второе место
Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ
- Третье место
Работа: «День ленивца», Animal Planet
Компания: «Медиа Альянс»
Лучшая комплексная промокампания
- Первое место
Работа: запуск премьеры сериала «Перевал Дятлова»
Компания: телеканал ТНТ
- Второе место
Работа: промокампания Евро 2020
Компания: телеканал «Матч ТВ»
- Третье место
Работа: запуск премьеры сериала «Отпуск»
Компания: телеканал ТНТ
Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ
Лучший брендинг
- Первое место
Работа: дизайн CTC Kids TV и digital
Компания: телеканал CTC Kids
- Второе место
Работа: АПКиТ
Компания: «Пятый канал»
- Третье место
Работа: «Мосфильм. Золотая коллекция — киноканал любимых героев»
Компания: телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»
Работа: «Новогодние айдишки», презентация и ролики
Компания: «Пятый канал»
Лучший социальный ролик
- Первое место
Работа: промокампания социального проекта СТС Love и «Юна»
Компания: телеканал СТС Love
- Второе место
Работа: «Все герои носят маски»
Компания: Red Media
- Третье место
Работа: «Коробка храбрости»
Компания: Телеканал «Ю»