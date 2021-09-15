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15.09.2021 в 13:26

Подведены итоги девятого конкурса «МедиаБренд»

Победителей выбирали более 400 экспертов из индустрии рекламы и смежных областей

13 сентября в Москве прошла церемония награждения девятого российского конкурса в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна «Медиабренд-2021». Финалистам были вручены 153 награды в 45 номинациях. Как рассказали Sostav организаторы мероприятия, конкуренция была настолько сильной, что в некоторых номинациях призовые места поделили две или три работы.

Гран-при получил телеканал СТС за проект «Интерактивный TikTok сериала». Работа набрала максимальное количество голосов среди международного Экспертного жюри и российского Большого отборочного жюри, в состав которого в этом году вошло более 400 представителей отрасли и специалистов смежных индустрий.

Кроме того, оргкомитет конкурса присудил Елене Шанович, арт-директору телеканала СТС, приз «За вклад в развитие индустрии».

Лучший проморолик российского фильма или сериала

  • Первое место

Работа: проморолик документального фильма «Игра в мусор»
Компания: интернет-СМИ «ТОК»

Работа: трейлер сериала «Коса»
Компания: онлайн-кинотеатр KION

  • Второе место

Работа: песня «Чикатило»
Компания: «СберМаркетинг»

  • Третье место

Работа: проморолик документального фильма «Дом на Заячьем проспекте»
Компания: интернет-СМИ «ТОК»

Лучший проморолик иностранного фильма или сериала

  • Первое место

Работа: «У приключений нет границ!»
Компания: телеканал «ТВ-3»

  • Второе место

Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»

  • Третье место

Работа: «Жизнь — это кино»
Компания: телеканал «Кино ТВ»

Лучший ролик кинотеатральной премьеры

  • Первое место

Работа: «Реальные пацаны против зомби»
Компания: телеканал ТНТ

  • Второе место

Работа: «Джетлаг»
Компания: телеканал СТС

  • Третье место

Работа: «Пациент Зеро»
Компания: Red Media

Лучший проморолик документальной программы

  • Первое место

Работа: трейлер ДФ «Сахаров»
Компания: онлайн-кинотеатр KION

  • Второе место

Работа: «Неизвестная история»
Компания: телеканал РЕН ТВ

  • Третье место

Работа: проморолик спецпроекта «Под лавиной»
Компания: телеканал «Архыз 24»

Лучший проморолик новостной программы

  • Первое место

Работа: «Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина»
Компания: телеканал НТВ

  • Второе место

Работа: проморолик спецрепортажа «Твоя машина — моя машина»
Компания: интернет-СМИ «ТОК»

  • Третье место

Работа: «Новости Лен ТВ 24»
Компания: телеканал «Лен ТВ 24»

Лучший проморолик развлекательной программы

  • Первое место

Работа: «Танцы»
Компания: телеканал ТНТ

  • Второе место

Работа: съемочный ролик «Битва за тело»
Компания: Телеканал «Ю»

Работа: The City
Компания: телеканал «Москва 24»

  • Третье место

Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ

Лучший проморолик программы life-style

  • Первое место

Работа: съемочный ролик «Битва за тело»
Компания: Телеканал «Ю»

Работа: «Колледж»
Компания: телеканал СТС

  • Второе место

Работа: «Кулинарный рэп»
Компания: телеканал РЕН ТВ

  • Третье место

Работа: «Магия вкуса»
Компания: телеканал «Моя планета»

Лучший проморолик детской программы

  • Первое место

Работа: «Эллиотт с планеты Земля», Cartoon Network
Компания: «Медиа Альянс»

  • Второе место

Работа: проморолик мультсериалов «Звездная принцесса и силы зла» и «Гравити Фолз»
Компания: канал Disney

  • Третье место

Работа: «Три кота — пять лет»
Компания: телеканал СТС Kids

Лучший проморолик спортивной программы

  • Первое место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

  • Второе место

Работа: «Главный ДовоД тура»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

  • Третье место

Работа: «Трудности перевода»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: проморолик Eurosport, Australian Open
Компания: «Медиа Альянс»

Лучший имиджевый проморолик бренда

  • Первое место

Работа: «Все без ума от RT! Промо к 15-летию канала"/ Crazy about RT! RT turns 15
Компания: телеканал RT

  • Второе место

Работа: «У приключений нет границ!»
Компания: телеканал «ТВ-3»

  • Третье место

Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»

Лучший проморолик специального события

  • Первое место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

  • Второе место

Работа: «Хорошая девочка 2021»
Компания: канал Dомашний

  • Третье место

Работа: «У приключений нет границ!»
Компания: телеканал «ТВ-3»

Лучшая промокампания фильма или сериала

  • Первое место

Работа: промокампания «Вампиры средней полосы»
Компания: онлайн-кинотеатр Start

  • Второе место

Работа: видеопромокампания «Душегубы»
Компания: «Амедиатека»

  • Третье место

Работа: промокампания Red Bull TV
Компания: Custom Production

Лучшая промокампания программы

  • Первое место

Работа: «Ок, Губер»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

  • Второе место

Работа: «Обратный отсчет до весны»
Компания: Телеканал «Ю»

  • Третье место

Работа: «Эфирная кампания для освещения памятных мероприятий»
Компания: телеканал RT

Работа: «Опасные связи»
Компания: телеканал ЧЕ!

Лучшее оформление телевизионного канала

  • Первое место

Работа: «Матч ребрендинг»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: «Новогодне-зимняя айдентика телеканала СТС»
Компания: телеканал СТС

  • Второе место

Работа: «Шоурил»
Компания: телеканал ЧЕ!

  • Третье место

Работа: «Осеннее и зимнее оформление «Домашнего»»
Компания: канал Dомашний

Лучшее оформление интернет-проекта

  • Первое место

Работа: «Мусорное наследство. Что мы оставим после себя»
Компания: МИЦ «Известия»

  • Второе место

Работа: «Экранная копия»
Компания: телеканал «Кино ТВ»

  • Третье место

Работа: «Мертвое озеро. Разгадай тайны Севера»
Компания: телеканал «ТВ-3»

Лучшее оформление программы

  • Первое место

Работа: «Шпионский мост»
Компания: телеканал НТВ

  • Второе место

Работа: «Оформление освещения президентских выборов в США 2020»
Компания: телеканал RT

  • Третье место

Работа: «Экранная копия»
Компания: телеканал «Кино ТВ»

Лучшие титры фильма или сериала

  • Первое место

Работа: «Вампиры средней полосы»
Компания: онлайн-кинотеатр Start

  • Второе место

Работа: «Фантом», начальные титры
Компания: телеканал «ТВ-3»

  • Третье место

Работа: «Комета Галлея»
Компания: Star Media

Лучший дизайн в роликах

  • Первое место

Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»

  • Второе место

Работа: имиджевый ролик к апрельской кампании «Разбуди в себе весну»
Компания: телеканал Disney

  • Третье место

Работа: «Гипнотически красивое кино!»
Компания: телеканал «ТВ-3»

Лучший студийный дизайн

  • Первое место

Работа: студия «Мяч»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

  • Второе место

Работа: студия «Суперстар! Возвращение»
Компания: телеканал НТВ

  • Третье место

Работа: декорации ID
Компания: телеканал СТС

Лучший дизайн логотипа

  • Первое место

Работа: дизайн логотипов семейства телеканалов KinoJam
Компания: телеканалы KinoJam

  • Второе место

Работа: «Шпионский мост»
Компания: телеканал НТВ

  • Третье место

Работа: логотипы «Домашнего» 2020
Компания: канал Dомашний

Лучший моушен-дизайн

  • Первое место

Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»

  • Второе место

Работа: «Матч», ребрендинг
Компания: телеканал «Матч ТВ»

  • Третье место

Работа: презентация нового сезона СТС
Компания: телеканал СТС

Лучший key art

  • Первое место

Работа: постер документального сериала «Перевал Дятлова»
Компания: телеканал «ТВ-3»

  • Второе место

Работа: «Медиатор»
Компания: онлайн-кинотеатр Start

  • Третье место

Работа: документальный фильм «Сахаров»
Компания: онлайн-кинотеатр KION

Лучший ивент

  • Первое место

Работа: первый в России брендированный онлайн-квиз
Компания: телеканал CTC Love

  • Второе место

Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ

Работа: «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало Света»
Компания: телеканал МУЗ-ТВ

  • Третье место

Работа: церемония АПКиТ, видеопрезентация
Компания: «Пятый канал»

Лучшая брендированная продукция

  • Первое место

Работа: мерч «Амедиатеки»
Компания: «Амедиатека»

Работа: детективная сувенирка от «Пятого канала»
Компания: «Пятый канал»

  • Второе место

Работа: «Новый год»
Компания: телеканал НТВ

  • Третье место

Работа: сериал «Жуки»
Компания: телеканал ТНТ

Лучшее интернет-продвижение

  • Первое место

Работа: «Интерактивный TikTok сериала»
Компания: телеканал СТС

  • Второе место

Работа: поездка в Чернобыль
Компания: телеканал «ТВ-3»

  • Третье место

Работа: «Мир СТС в Minecraft»
Компания: телеканал СТС

Лучшее продвижение в социальных сетях

  • Первое место

Работа: «Вампиры средней полосы»
Компания: онлайн-кинотеатр Start

  • Второе место

Работа: маска с Тимати в Instagram
Компания: телеканал ТНТ

  • Третье место

Работа: «Мир СТС в Minecraft»
Компания: телеканал СТС

Лучший проект VR/AR

  • Первое место

Работа: «Брест 360. Панорама войны»
Компания: телеканал НТВ

  • Второе место

Работа: «Новогодние айдишки»
Компания: «Пятый канал»

  • Третье место

Работа: онлайн-презентация «С первых секунд»
Компания: «Пятый канал»

Лучшая промостраница

  • Первое место

Работа: «Перевал Дятлова», лендинг
Компания: телеканал ТНТ

  • Второе место

Работа: «Мертвое озеро. Разгадай тайны Севера»
Компания: телеканал «ТВ-3»

  • Третье место

Работа: спецпроект «Хороший человек»
Компания: онлайн-кинотеатр Start

Лучшая спонсорская интеграция

  • Первое место

Работа: интеграция мультфильма «Душа»
Компании: телеканал СТСи сейл-хаус ЭВЕРЕСТ

  • Второе место

Работа: интеграция мультфильма «Райя и последний дракон»
Компании: телеканал СТСи сейл-хаус ЭВЕРЕСТ

  • Третье место

Работа: спонсорская интеграция Felix и ТНТ
Компания: телеканал ТНТ

Лучший проморолик регионального ТВ

  • Первое место

Работа: «Море нового. Скаты»
Компания: телеканал «Москва 24»

  • Второе место

Работа: «Останкино. Не слишком ярко?»
Компания: телеканал «Москва 24»

  • Третье место

Работа: «Останкино. Вы хорошо нас видите?»
Компания: телеканал «Москва 24»

Лучший дизайн регионального ТВ

  • Первое место

Работа: «Москва 24»
Компания: телеканал «Москва 24»

  • Второе место

Работа: оформление телеканала «Прима»
Компания: телеканал «Прима»

  • Третье место

Работа: сезонное оформление телеканала «Катунь 24»
Компания: телеканал «Катунь 24»

Лучший проморолик кабельного ТВ

  • Первое место

Работа: «В движении к совершенству»
Компания: телеканал «Кино ТВ»

  • Второе место

Работа: «Чужие не пройдут!»
Компания: Custom Production

  • Третье место

Работа: «Жизнь — это кино»
Компания: телеканал «Кино ТВ»

Лучший дизайн кабельного ТВ

  • Первое место

Работа: эфирное оформление семейства телеканалов KinoJam
Компания: телеканалы KinoJam

  • Второе место

Работа: дизайн CTC Kids 2021
Компания: телеканал CTC Kids

  • Третье место

Работа: телеканал А2, ребрендинг
Компания: «Амедиатека»

Работа: «Мосфильм. Золотая коллекция — телеканал любимых фильмов весны»
Компания: телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Лучший съемочный ролик

  • Первое место

Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15
Компания: телеканал RT

  • Второе место

Работа: «Московское ополчение»
Компания: телеканал «Москва 24»

  • Третье место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: «Колледж»
Компания: телеканал СТС

Лучший монтаж

  • Первое место

Работа: промо «Современная классика экшена» т/к «Остросюжетное»
Компания: Триколор

  • Второе место

Работа: «Круг: кино на СТС»
Компания: телеканал СТС

  • Третье место

Работа: «В движении к совершенству»
Компания: телеканал «Кино ТВ»

Работа: «У приключений нет границ!»
Компания: телеканал «ТВ-3»

Лучшая операторская работа

  • Первое место

Работа: «Звезды Матча»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

  • Второе место

Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15
Компания: телеканал RT

  • Третье место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: «Колледж»
Компания: телеканал СТС

Лучшая режиссерская работа

  • Первое место

Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15
Компания: телеканал RT

  • Второе место

Работа: «Колледж»
Компания: телеканал СТС

  • Третье место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

Лучший копирайт

  • Первое место

Работа: «Промо к десятилетию канала RTD"/RTD 10-years anniversary promo
Компания: телеканал RT

  • Второе место

Работа: промо «Миссия: невыполнима. Где Том?» т/к «Премиальное»
Компания: Триколор

  • Третье место

Работа: «Трудности перевода»
Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: «Мстители: cказка про репку»
Компания: Red Media

Работа: промо «Миссия: невыполнима. Трудности русского языка» т/к «Остросюжетное»
Компания: Триколор

Лучшее использование звука

  • Первое место

Работа: «В движении к совершенству»
Компания: телеканал «Кино ТВ»

  • Второе место

Работа: песня «Чикатило»
Компания: «СберМаркетинг»

  • Третье место

Работа: промо «Современная классика экшена. Лебединое озеро» т/к «Остросюжетное»
Компания: Триколор

Лучший оригинальный саундтрек

  • Первое место

Работа: Сабина Ахмедова «Как на войне» (OST Содержанки-3)
Компания: онлайн-кинотеатр Start

  • Второе место

Работа: клип Глеб Калюжный «Меня не поймать» (OST Вампиры средней полосы)
Компания: онлайн-кинотеатр Start

  • Третье место

Работа: Palina «Такие девчонки» (OST «Хороший человек»)
Компания: онлайн-кинотеатр Start

Работа: промо «Современная классика экшена. Лебединое озеро» т/к «Остросюжетное»
Компания: Триколор

Круто за копейки

  • Первое место

Работа: «Танцы»
Компания: телеканал ТНТ

  • Второе место

Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ

  • Третье место

Работа: Sounds good. Looks better
Компания: телеканал «Кино ТВ»

Самое смешное промо

  • Первое место

Работа: «Хорошая девочка 2021»
Компания: канал Dомашний

  • Второе место

Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ

  • Третье место

Работа: «День ленивца», Animal Planet
Компания: «Медиа Альянс»

Лучшая комплексная промокампания

  • Первое место

Работа: запуск премьеры сериала «Перевал Дятлова»
Компания: телеканал ТНТ

  • Второе место

Работа: промокампания Евро 2020
Компания: телеканал «Матч ТВ»

  • Третье место

Работа: запуск премьеры сериала «Отпуск»
Компания: телеканал ТНТ

Работа: «Маска»
Компания: телеканал НТВ

Лучший брендинг

  • Первое место

Работа: дизайн CTC Kids TV и digital
Компания: телеканал CTC Kids

  • Второе место

Работа: АПКиТ
Компания: «Пятый канал»

  • Третье место

Работа: «Мосфильм. Золотая коллекция — киноканал любимых героев»
Компания: телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Работа: «Новогодние айдишки», презентация и ролики
Компания: «Пятый канал»

Лучший социальный ролик

  • Первое место

Работа: промокампания социального проекта СТС Love и «Юна»
Компания: телеканал СТС Love

  • Второе место

Работа: «Все герои носят маски»
Компания: Red Media

  • Третье место

Работа: «Коробка храбрости»
Компания: Телеканал «Ю»

Партнерский материал
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