Подведены итоги девятого конкурса «МедиаБренд»

13 сентября в Москве прошла церемония награждения девятого российского конкурса в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна «Медиабренд-2021». Финалистам были вручены 153 награды в 45 номинациях. Как рассказали Sostav организаторы мероприятия, конкуренция была настолько сильной, что в некоторых номинациях призовые места поделили две или три работы.

Гран-при получил телеканал СТС за проект «Интерактивный TikTok сериала». Работа набрала максимальное количество голосов среди международного Экспертного жюри и российского Большого отборочного жюри, в состав которого в этом году вошло более 400 представителей отрасли и специалистов смежных индустрий.

Кроме того, оргкомитет конкурса присудил Елене Шанович, арт-директору телеканала СТС, приз «За вклад в развитие индустрии».

Лучший проморолик российского фильма или сериала

Первое место

Работа: проморолик документального фильма «Игра в мусор»

Компания: интернет-СМИ «ТОК»

Работа: трейлер сериала «Коса»

Компания: онлайн-кинотеатр KION

Второе место

Работа: песня «Чикатило»

Компания: «СберМаркетинг»

Третье место

Работа: проморолик документального фильма «Дом на Заячьем проспекте»

Компания: интернет-СМИ «ТОК»

Лучший проморолик иностранного фильма или сериала

Первое место

Работа: «У приключений нет границ!»

Компания: телеканал «ТВ-3»

Второе место

Работа: Sounds good. Looks better

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Третье место

Работа: «Жизнь — это кино»

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Лучший ролик кинотеатральной премьеры

Первое место

Работа: «Реальные пацаны против зомби»

Компания: телеканал ТНТ

Второе место

Работа: «Джетлаг»

Компания: телеканал СТС

Третье место

Работа: «Пациент Зеро»

Компания: Red Media

Лучший проморолик документальной программы

Первое место

Работа: трейлер ДФ «Сахаров»

Компания: онлайн-кинотеатр KION

Второе место

Работа: «Неизвестная история»

Компания: телеканал РЕН ТВ

Третье место

Работа: проморолик спецпроекта «Под лавиной»

Компания: телеканал «Архыз 24»

Лучший проморолик новостной программы

Первое место

Работа: «Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина»

Компания: телеканал НТВ

Второе место

Работа: проморолик спецрепортажа «Твоя машина — моя машина»

Компания: интернет-СМИ «ТОК»

Третье место

Работа: «Новости Лен ТВ 24»

Компания: телеканал «Лен ТВ 24»

Лучший проморолик развлекательной программы

Первое место

Работа: «Танцы»

Компания: телеканал ТНТ

Второе место

Работа: съемочный ролик «Битва за тело»

Компания: Телеканал «Ю»

Работа: The City

Компания: телеканал «Москва 24»

Третье место

Работа: «Маска»

Компания: телеканал НТВ

Лучший проморолик программы life-style

Первое место

Работа: съемочный ролик «Битва за тело»

Компания: Телеканал «Ю»

Работа: «Колледж»

Компания: телеканал СТС

Второе место

Работа: «Кулинарный рэп»

Компания: телеканал РЕН ТВ

Третье место

Работа: «Магия вкуса»

Компания: телеканал «Моя планета»

Лучший проморолик детской программы

Первое место

Работа: «Эллиотт с планеты Земля», Cartoon Network

Компания: «Медиа Альянс»

Второе место

Работа: проморолик мультсериалов «Звездная принцесса и силы зла» и «Гравити Фолз»

Компания: канал Disney

Третье место

Работа: «Три кота — пять лет»

Компания: телеканал СТС Kids

Лучший проморолик спортивной программы

Первое место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Второе место

Работа: «Главный ДовоД тура»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Третье место

Работа: «Трудности перевода»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: проморолик Eurosport, Australian Open

Компания: «Медиа Альянс»

Лучший имиджевый проморолик бренда

Первое место

Работа: «Все без ума от RT! Промо к 15-летию канала"/ Crazy about RT! RT turns 15

Компания: телеканал RT

Второе место

Работа: «У приключений нет границ!»

Компания: телеканал «ТВ-3»

Третье место

Работа: Sounds good. Looks better

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Лучший проморолик специального события

Первое место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Второе место

Работа: «Хорошая девочка 2021»

Компания: канал Dомашний

Третье место

Работа: «У приключений нет границ!»

Компания: телеканал «ТВ-3»

Лучшая промокампания фильма или сериала

Первое место

Работа: промокампания «Вампиры средней полосы»

Компания: онлайн-кинотеатр Start

Второе место

Работа: видеопромокампания «Душегубы»

Компания: «Амедиатека»

Третье место

Работа: промокампания Red Bull TV

Компания: Custom Production

Лучшая промокампания программы

Первое место

Работа: «Ок, Губер»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Второе место

Работа: «Обратный отсчет до весны»

Компания: Телеканал «Ю»

Третье место

Работа: «Эфирная кампания для освещения памятных мероприятий»

Компания: телеканал RT

Работа: «Опасные связи»

Компания: телеканал ЧЕ!

Лучшее оформление телевизионного канала

Первое место

Работа: «Матч ребрендинг»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: «Новогодне-зимняя айдентика телеканала СТС»

Компания: телеканал СТС

Второе место

Работа: «Шоурил»

Компания: телеканал ЧЕ!

Третье место

Работа: «Осеннее и зимнее оформление «Домашнего»»

Компания: канал Dомашний

Лучшее оформление интернет-проекта

Первое место

Работа: «Мусорное наследство. Что мы оставим после себя»

Компания: МИЦ «Известия»

Второе место

Работа: «Экранная копия»

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Третье место

Работа: «Мертвое озеро. Разгадай тайны Севера»

Компания: телеканал «ТВ-3»

Лучшее оформление программы

Первое место

Работа: «Шпионский мост»

Компания: телеканал НТВ

Второе место

Работа: «Оформление освещения президентских выборов в США 2020»

Компания: телеканал RT

Третье место

Работа: «Экранная копия»

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Лучшие титры фильма или сериала

Первое место

Работа: «Вампиры средней полосы»

Компания: онлайн-кинотеатр Start

Второе место

Работа: «Фантом», начальные титры

Компания: телеканал «ТВ-3»

Третье место

Работа: «Комета Галлея»

Компания: Star Media

Лучший дизайн в роликах

Первое место

Работа: Sounds good. Looks better

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Второе место

Работа: имиджевый ролик к апрельской кампании «Разбуди в себе весну»

Компания: телеканал Disney

Третье место

Работа: «Гипнотически красивое кино!»

Компания: телеканал «ТВ-3»

Лучший студийный дизайн

Первое место

Работа: студия «Мяч»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Второе место

Работа: студия «Суперстар! Возвращение»

Компания: телеканал НТВ

Третье место

Работа: декорации ID

Компания: телеканал СТС

Лучший дизайн логотипа

Первое место

Работа: дизайн логотипов семейства телеканалов KinoJam

Компания: телеканалы KinoJam

Второе место

Работа: «Шпионский мост»

Компания: телеканал НТВ

Третье место

Работа: логотипы «Домашнего» 2020

Компания: канал Dомашний

Лучший моушен-дизайн

Первое место

Работа: Sounds good. Looks better

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Второе место

Работа: «Матч», ребрендинг

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Третье место

Работа: презентация нового сезона СТС

Компания: телеканал СТС

Лучший key art

Первое место

Работа: постер документального сериала «Перевал Дятлова»

Компания: телеканал «ТВ-3»

Второе место

Работа: «Медиатор»

Компания: онлайн-кинотеатр Start

Третье место

Работа: документальный фильм «Сахаров»

Компания: онлайн-кинотеатр KION

Лучший ивент

Первое место

Работа: первый в России брендированный онлайн-квиз

Компания: телеканал CTC Love

Второе место

Работа: «Маска»

Компания: телеканал НТВ

Работа: «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало Света»

Компания: телеканал МУЗ-ТВ

Третье место

Работа: церемония АПКиТ, видеопрезентация

Компания: «Пятый канал»

Лучшая брендированная продукция

Первое место

Работа: мерч «Амедиатеки»

Компания: «Амедиатека»

Работа: детективная сувенирка от «Пятого канала»

Компания: «Пятый канал»

Второе место

Работа: «Новый год»

Компания: телеканал НТВ

Третье место

Работа: сериал «Жуки»

Компания: телеканал ТНТ

Лучшее интернет-продвижение

Первое место

Работа: «Интерактивный TikTok сериала»

Компания: телеканал СТС

Второе место

Работа: поездка в Чернобыль

Компания: телеканал «ТВ-3»

Третье место

Работа: «Мир СТС в Minecraft»

Компания: телеканал СТС

Лучшее продвижение в социальных сетях

Первое место

Работа: «Вампиры средней полосы»

Компания: онлайн-кинотеатр Start

Второе место

Работа: маска с Тимати в Instagram

Компания: телеканал ТНТ

Третье место

Работа: «Мир СТС в Minecraft»

Компания: телеканал СТС

Лучший проект VR/AR

Первое место

Работа: «Брест 360. Панорама войны»

Компания: телеканал НТВ

Второе место

Работа: «Новогодние айдишки»

Компания: «Пятый канал»

Третье место

Работа: онлайн-презентация «С первых секунд»

Компания: «Пятый канал»

Лучшая промостраница

Первое место

Работа: «Перевал Дятлова», лендинг

Компания: телеканал ТНТ

Второе место

Работа: «Мертвое озеро. Разгадай тайны Севера»

Компания: телеканал «ТВ-3»

Третье место

Работа: спецпроект «Хороший человек»

Компания: онлайн-кинотеатр Start

Лучшая спонсорская интеграция

Первое место

Работа: интеграция мультфильма «Душа»

Компании: телеканал СТСи сейл-хаус ЭВЕРЕСТ

Второе место

Работа: интеграция мультфильма «Райя и последний дракон»

Компании: телеканал СТСи сейл-хаус ЭВЕРЕСТ

Третье место

Работа: спонсорская интеграция Felix и ТНТ

Компания: телеканал ТНТ

Лучший проморолик регионального ТВ

Первое место

Работа: «Море нового. Скаты»

Компания: телеканал «Москва 24»

Второе место

Работа: «Останкино. Не слишком ярко?»

Компания: телеканал «Москва 24»

Третье место

Работа: «Останкино. Вы хорошо нас видите?»

Компания: телеканал «Москва 24»

Лучший дизайн регионального ТВ

Первое место

Работа: «Москва 24»

Компания: телеканал «Москва 24»

Второе место

Работа: оформление телеканала «Прима»

Компания: телеканал «Прима»

Третье место

Работа: сезонное оформление телеканала «Катунь 24»

Компания: телеканал «Катунь 24»

Лучший проморолик кабельного ТВ

Первое место

Работа: «В движении к совершенству»

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Второе место

Работа: «Чужие не пройдут!»

Компания: Custom Production

Третье место

Работа: «Жизнь — это кино»

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Лучший дизайн кабельного ТВ

Первое место

Работа: эфирное оформление семейства телеканалов KinoJam

Компания: телеканалы KinoJam

Второе место

Работа: дизайн CTC Kids 2021

Компания: телеканал CTC Kids

Третье место

Работа: телеканал А2, ребрендинг

Компания: «Амедиатека»

Работа: «Мосфильм. Золотая коллекция — телеканал любимых фильмов весны»

Компания: телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Лучший съемочный ролик

Первое место

Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15

Компания: телеканал RT

Второе место

Работа: «Московское ополчение»

Компания: телеканал «Москва 24»

Третье место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: «Колледж»

Компания: телеканал СТС

Лучший монтаж

Первое место

Работа: промо «Современная классика экшена» т/к «Остросюжетное»

Компания: Триколор

Второе место

Работа: «Круг: кино на СТС»

Компания: телеканал СТС

Третье место

Работа: «В движении к совершенству»

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Работа: «У приключений нет границ!»

Компания: телеканал «ТВ-3»

Лучшая операторская работа

Первое место

Работа: «Звезды Матча»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Второе место

Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15

Компания: телеканал RT

Третье место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: «Колледж»

Компания: телеканал СТС

Лучшая режиссерская работа

Первое место

Работа: «Зеленая угроза. Промо к 15-летию канала"/ RT Green Menace. RT turns 15

Компания: телеканал RT

Второе место

Работа: «Колледж»

Компания: телеканал СТС

Третье место

Работа: «Евро 2020. Стили футбола»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Лучший копирайт

Первое место

Работа: «Промо к десятилетию канала RTD"/RTD 10-years anniversary promo

Компания: телеканал RT

Второе место

Работа: промо «Миссия: невыполнима. Где Том?» т/к «Премиальное»

Компания: Триколор

Третье место

Работа: «Трудности перевода»

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Работа: «Мстители: cказка про репку»

Компания: Red Media

Работа: промо «Миссия: невыполнима. Трудности русского языка» т/к «Остросюжетное»

Компания: Триколор

Лучшее использование звука

Первое место

Работа: «В движении к совершенству»

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Второе место

Работа: песня «Чикатило»

Компания: «СберМаркетинг»

Третье место

Работа: промо «Современная классика экшена. Лебединое озеро» т/к «Остросюжетное»

Компания: Триколор

Лучший оригинальный саундтрек

Первое место

Работа: Сабина Ахмедова «Как на войне» (OST Содержанки-3)

Компания: онлайн-кинотеатр Start

Второе место

Работа: клип Глеб Калюжный «Меня не поймать» (OST Вампиры средней полосы)

Компания: онлайн-кинотеатр Start

Третье место

Работа: Palina «Такие девчонки» (OST «Хороший человек»)

Компания: онлайн-кинотеатр Start

Работа: промо «Современная классика экшена. Лебединое озеро» т/к «Остросюжетное»

Компания: Триколор

Круто за копейки

Первое место

Работа: «Танцы»

Компания: телеканал ТНТ

Второе место

Работа: «Маска»

Компания: телеканал НТВ

Третье место

Работа: Sounds good. Looks better

Компания: телеканал «Кино ТВ»

Самое смешное промо

Первое место

Работа: «Хорошая девочка 2021»

Компания: канал Dомашний

Второе место

Работа: «Маска»

Компания: телеканал НТВ

Третье место

Работа: «День ленивца», Animal Planet

Компания: «Медиа Альянс»

Лучшая комплексная промокампания

Первое место

Работа: запуск премьеры сериала «Перевал Дятлова»

Компания: телеканал ТНТ

Второе место

Работа: промокампания Евро 2020

Компания: телеканал «Матч ТВ»

Третье место

Работа: запуск премьеры сериала «Отпуск»

Компания: телеканал ТНТ

Работа: «Маска»

Компания: телеканал НТВ

Лучший брендинг

Первое место

Работа: дизайн CTC Kids TV и digital

Компания: телеканал CTC Kids

Второе место

Работа: АПКиТ

Компания: «Пятый канал»

Третье место

Работа: «Мосфильм. Золотая коллекция — киноканал любимых героев»

Компания: телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Работа: «Новогодние айдишки», презентация и ролики

Компания: «Пятый канал»

Лучший социальный ролик

Первое место

Работа: промокампания социального проекта СТС Love и «Юна»

Компания: телеканал СТС Love

Второе место

Работа: «Все герои носят маски»

Компания: Red Media

Третье место

Работа: «Коробка храбрости»

Компания: Телеканал «Ю»