Медиа-сектор стал главным драйвером роста Omnicom

Omnicom отчиталась, что завершила 2025 год с заметным ростом выручки, большую часть которой обеспечил медиа-бизнес. По данным компании, направление «Медиа и реклама» внесло наибольший вклад в глобальные результаты, увеличив общую выручку до $17,27 млрд — на 10,1% больше, чем годом ранее.

Другие сегменты Omnicom показали смешанные результаты. Хотя точечный маркетинг и услуги по организации мероприятий также показали рост, связи с общественностью, брендинг и ресейл зафиксировали падение доходов. Такой разрыв подчеркивает, как клиенты изменяют структуру маркетинговых бюджетов, отдавая приоритет каналам, которые могут продемонстрировать эффективность и отчетность. Пока медиа сохраняет лидерство, будущее распределения выручки Omnicom зависит от способности других подразделений адаптироваться к новой, ориентированной на эффективность, реальности рынка.

При этом Omnicom в годовом отчете подчеркнула, что ее бизнес зависит не только от внутренних факторов, но и от состояния мировой экономики. В условиях экономических спадов или неопределенности компании часто сокращают свои маркетинговые бюджеты, что напрямую влияет на спрос на рекламные и коммуникационные услуги.

Реклама для большинства компаний — это переменная статья расходов, что делает ее особенно уязвимой в периоды экономических трудностей. Глобальные события, такие как чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры, также могут влиять на спрос на рекламу, хотя их воздействие на общую выручку, как правило, ограничено.

Ранее сообщалось, что годовая выручка холдинга достигла $17,3 млрд против $15,7 млрд годом ранее. В эту сумму вошли результаты Omnicom за 12 месяцев и один месяц показателей Interpublic Group, с которой слияние было закрыто 26 ноября 2025 года.