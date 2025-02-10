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10.02.2025 в 10:00

Media Instinct Group делает ставку на развитие молодых талантов

Компания в четвертый раз открывает двери участникам стажировки Open MI для знакомства и погружения в медиаиндустрию

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МЕДИА ИНСТИНКТ АО | mediainstinctgroup.ru
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Участниками Open MI становятся начинающие специалисты, выпускники и студенты последних курсов, которые хотят сделать первый шаг в мире медиа. Стажеры могут совмещать учебу и 30 часов работы по одному из четырех направлений:

  • офлайн-планирование;
  • диджитал-планирование;
  • стратегическое планирование;
  • перформанс-маркетинг.

Основной целью этого проекта Media Instinct Group видит не просто подготовку качественных стажеров, а формирование специалистов, обладающих знаниями и практическими навыками в ключевых областях медиаиндустрии. С первого дня работы участники стажировки официально зачисляются в штат, получают зарплату и решают реальные задачи, что помогает им глубже понять рекламный рынок и особенности взаимодействия с клиентами.

Рекламный рынок всегда находится в динамике, и зачастую изменения происходят быстро. Ценность людей является ключевым якорем индустрии, который помогает сохранять стабильность и постоянство. Нехватка специалистов уровня junior и middle, потребность в молодых талантах и рост бизнеса клиентов стали ведущими катализаторами запуска стажировки летом 2023 года.

Елена Ахметова, HR-директор Media Instinct Group:

Стажировка Open MI имеет стратегическое значение не только для нашей компании, но и рекламной индустрии в целом. Объединяя усилия огромного числа опытных экспертов и разделяя ответственность за результат с бизнесом, мы верим, что это проект, в который точно нужно продолжать вкладываться.

Изучить подробную информацию и оставить заявку для участия можно на сайте.

Media Instinct Group Open MI
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