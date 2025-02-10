Media Instinct Group делает ставку на развитие молодых талантов

Участниками Open MI становятся начинающие специалисты, выпускники и студенты последних курсов, которые хотят сделать первый шаг в мире медиа. Стажеры могут совмещать учебу и 30 часов работы по одному из четырех направлений:

офлайн-планирование;

диджитал-планирование;

стратегическое планирование;

перформанс-маркетинг.

Основной целью этого проекта Media Instinct Group видит не просто подготовку качественных стажеров, а формирование специалистов, обладающих знаниями и практическими навыками в ключевых областях медиаиндустрии. С первого дня работы участники стажировки официально зачисляются в штат, получают зарплату и решают реальные задачи, что помогает им глубже понять рекламный рынок и особенности взаимодействия с клиентами.

Рекламный рынок всегда находится в динамике, и зачастую изменения происходят быстро. Ценность людей является ключевым якорем индустрии, который помогает сохранять стабильность и постоянство. Нехватка специалистов уровня junior и middle, потребность в молодых талантах и рост бизнеса клиентов стали ведущими катализаторами запуска стажировки летом 2023 года.

Елена Ахметова, HR-директор Media Instinct Group: Стажировка Open MI имеет стратегическое значение не только для нашей компании, но и рекламной индустрии в целом. Объединяя усилия огромного числа опытных экспертов и разделяя ответственность за результат с бизнесом, мы верим, что это проект, в который точно нужно продолжать вкладываться.

Изучить подробную информацию и оставить заявку для участия можно на сайте.