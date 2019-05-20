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18+
20.05.2019 в 16:05

Mastercard и Carat запустили мини-сериал

Это своеобразное продолжение полюбившегося многим сериала «Ивановы-Ивановы»

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Стартовала интегрированная рекламная кампания Mastercard, созданная в партнерстве с полносервисным медийным агентством Carat. Основная задача проекта — продвижение сервиса денежных переводов, позволяющего быстро и удобно переводить деньги с картой Mastercard.

Мини-сериал из пяти роликов по мотивам известного телевизионного проекта «Ивановы-Ивановы» появился на телеканале СТС и в онлайн. Удобство использования денежных переводов раскрывается в игровых сюжетах— бытовых ситуациях, знакомых каждому — когда в один клик решается любая задача, связанная с переводом денег с карты на карту.

В съемках были задействованы актеры сериала (Сергей Бурунов, Александра Флоринская, Михаил Трухин, Анна Уколова, Алексей Лукин и другие) и использованы оригинальные декорации. Рекламная кампания будет поддерживаться на всех ресурсах канала, включая сайт, социальные сети, партнерские площадки и размещение интерактивного видео на канале СТС.

Помимо серии оригинальных роликов с брендом, на сайте телеканала СТС появится конкурс «Загляни в гости к «Ивановым-Ивановым», победитель которого отправится в гости к героям сериала и побывает на съемках 4 сезона «Ивановы — Ивановы».

СТС Carat MasterCard кейсы Ивановы-Ивановы
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