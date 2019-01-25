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25.01.2019 в 17:40

Массаж ежа: Friends Moscow сняли нежнейшие ролики для «Даров Кубани»

Идеи досуга в преддверии выходных

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Милые животные — это всегда успешный ход, к которому маркетологи прибегают с завидным постоянством. Успех кота Бориса повторить сложно, но это всё равно пытаются хорьки, ёжики и многие другие.

Ежами в рекламном ролике уже никого не удивишь. Не так давно ёж появился в ролике BelkaCar, а весной прошлого года ёжики стали, можно сказать, лицом рекламной кампании соков «Дары Кубани». Зрителю их представили как «строгих экспертов», которые помогают отбирать фрукты для продукции бренда.

Агентство Friends Moscow разработало новые ролики для «Даров Кубани», в которых ёжикам (в благодарность за хорошую работу) наконец-то разрешили отдохнуть и отпустили на массаж и водные процедуры.

Friends Moscow
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