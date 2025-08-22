Маск предлагал Цукербергу совместно купить OpenAI за $97,4 млрд

Миллиардер и владелец стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI Илон Маск предлагал сооснователю корпорации Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) Марку Цукербергу совместно инвестировать в покупку компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Информация о его переговорах с Цукербергом появилась в судебных документах, сообщает Bloomberg.

Маск рассчитывал, что Цукерберг внесет часть суммы сделки в размере $97,4 млрд, за которую планировалась покупка OpenAI. Данные были предоставлены суду в рамках требования OpenAI к Meta раскрыть информацию о взаимодействии компании Цукерберга с Маском.

По информации Bloomberg, попытки Маска привлечь к покупке OpenAI Цукерберга могут повлиять на ход судебных разбирательств, связанных с претензиями Маска к разработчикам ChatGPT. Маск обвиняет их в «предательстве благотворительной миссии» компании.

Ранее сообщалось, что консорциум инвесторов под руководством Маска намеревался приобрести некоммерческую организацию, управляющую OpenAI. Компания отклонила предложение, а Meta и Цукерберг участия в сделке не принимали. Маск входил в совет директоров OpenAI до 2018 года, после чего сосредоточился на собственных проектах, включая основанный весной 2023 года стартап xAI.

В марте 2024 года Маск подал иск против OpenAI и генерального директора компании Сэма Альтмана. В основе претензий Маска лежит утверждение, что коммерциализация OpenAI и участие в проекте Microsoft противоречат договору 2015 года, подписанному им как соучредителем компании.