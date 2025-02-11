Илон Маск предложил купить OpenAI за 97,4 млрд долларов

Консорциум инвесторов во главе с предпринимателем Илоном Маском предложил 97,4 млрд долларов за покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Маск заявил, что хочет вернуть OpenAI к ее истокам, основанным на открытости и безопасности, и пообещал обеспечить это после сделки. В консорциум входят инвестиционные компании, такие как Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC, а также глава компании Endeavor Ари Эмануэль. По задумке Маска, после предлагаемой сделки его компания xAI может объединиться с OpenAI, усилив позиции на рынке искусственного интеллекта.

Однако генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отклонил инициативу Маска, предложив купить X (бывший Twitter) за 9,74 млрд долларов, если тот заинтересован. Напряженность в отношениях между Маском и Альтманом стала нарастать после того, как в 2024 году Маск подал иск против OpenAI, обвиняя компанию в нарушении своей первоначальной миссии и переходе к коммерческим моделям.

Напомним, Маск купил и возглавил соцсеть X в 2022 году. Он заплатил за платформу 44 млрд долларов.