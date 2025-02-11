Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
BARS
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.02.2025 в 10:44

Илон Маск предложил купить OpenAI за 97,4 млрд долларов

Бизнесмен планирует объединить компанию со своим стартапом xAI

3

Консорциум инвесторов во главе с предпринимателем Илоном Маском предложил 97,4 млрд долларов за покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Маск заявил, что хочет вернуть OpenAI к ее истокам, основанным на открытости и безопасности, и пообещал обеспечить это после сделки. В консорциум входят инвестиционные компании, такие как Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC, а также глава компании Endeavor Ари Эмануэль. По задумке Маска, после предлагаемой сделки его компания xAI может объединиться с OpenAI, усилив позиции на рынке искусственного интеллекта.

Однако генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отклонил инициативу Маска, предложив купить X (бывший Twitter) за 9,74 млрд долларов, если тот заинтересован. Напряженность в отношениях между Маском и Альтманом стала нарастать после того, как в 2024 году Маск подал иск против OpenAI, обвиняя компанию в нарушении своей первоначальной миссии и переходе к коммерческим моделям.

Напомним, Маск купил и возглавил соцсеть X в 2022 году. Он заплатил за платформу 44 млрд долларов.

Илон Маск OpenAI xAI Сэм Альтман
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.