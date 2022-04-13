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13.04.2022 в 10:40

Илона Маска обвинили в мошенничестве с ценными бумагами

В иске указано, что основатель SpaceX и Tesla намеренно отсрочил раскрытие информации о покупке доли в Twitter

Один из акционеров Twitter Марк Бэйн Раселла подал иск на Илона Маска в федеральный суд Манхэттена — причиной стала отсрочка основателем SpaceX и Tesla раскрытия информации о покупки доли в соцсети.

Как указано в заявлении, благодаря задержке обнародования информации о своих активах Маск смог купить акции по «искусственно заниженным» ценам у их владельцев — после раскрытия доли в Twitter акции компании выросли на 27% (с $39,31 до $49,97).

Марк Бэйн Раселла отметил, что Илон Макс был обязан сообщить о своих активах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) до 24 марта.

О том, что топ-менеджер приобрёл 9,2% акций соцсети стало известно 4 апреля — он стал самым крупным внешним акционером. Согласно данным SEC, Маск владеет пакетом из 73,5 млн акций Twitter, который приобрёл 14 марта.

5 апреля компания анонсировала вхождение Маска в совет директоров, которое должно было произойти 9 апреля, однако Илон Маск решил отказаться от предложенного места.

Twitter Tesla Илон Маск SpaceX
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