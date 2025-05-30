Маркетплейсы вновь заняли первое место по количеству новых регистраций

Маркетплейсы занимают первое место в рейтинге отраслей по числу регистраций новых бизнесов. Количество новых регистраций по ОКВЭД — «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет» — постоянно растет, однако в прошлом году впервые за пять лет показало снижение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование банка «Точка».

За 2024 год зарегистрировано 194,4 тыс. новых компаний. Это на 7% меньше, чем в 2023 году. По сравнению с 2019 годом число регистраций бизнеса в сфере маркетплейсов выросло кратно. В 2020 году рост составлял 34%, а в 2021 году — 323%. Затем темпы замедлились: в 2022 году рост составил только на 20%, в 2023 году — 30%.

Вместе с маркетплейсами растут и смежные сферы. В рейтинге регистраций новых компаний складирование переместилось с 99 на 50 место, а курьерские услуги — с 79 на 46.

Особую активность демонстрирует молодое поколение, которое выбирает цифровые ниши и направления с низким порогом входа. Самые популярные бизнесы среди молодых предпринимателей — маркетплейсы (28,8%), разработка ПО и грузоперевозки.

Предприниматели все чаще выбирают для запуска бизнеса регионы. Там более низкие стартовые издержки, доступ к мерам поддержки — от налоговых льгот до участия в госконтрактах — и менее насыщенный рынок. Регионы чаще делают ставку на розничную торговлю в неспециализированных магазинах — универмагах, супермаркетах.

Так, к концу 2024 года в России работало 7,8 млн компаний, из них 84% - представители малого и среднего бизнеса. При этом количество новых регистраций уже третий год подряд превышает число ликвидаций.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года количество продавцов на маркетплейсах увеличились только 0,45% год к году. Обороты выросли на 14,2%, до 781,2 тыс. руб. в месяц на одного продавца,